A partir de la mi-janvier, deux trains hebdomadaires devraient relier, de nuit, Vienne et Bruxelles, a indiqué la compagnie autrichienne des chemins de fer ÖBB. Voici une idée des horaires.

Le lancement de cette ligne nocturne avait été confirmé début octobre par une interview du patron d'ÖBB, Andreas Matthä. Information qu'il a officialisée ce mercredi au cours d'une conférence de presse.

À partir de la mi-janvier, des trains de nuit partiront les dimanches et mercredis depuis Vienne ou Innsbrück pour Bruxelles, en passant par l'Allemagne, a annoncé M. Matthä. Selon le site des "Nightjets", en Belgique les trains feront halte à Liège, Bruxelles-Nord et Bruxelles-Midi, avec une arrivée à destination finale à 10h55. Les trajets retours se feront eux les lundis et jeudis et arriveront donc le lendemain. Ils partiront de Bruxelles-Midi à 18h04 pour arriver à Vienne à 8h27 et à Innsbrück à 9h14.

Les tarifs de ces voyages de nuit n'ont pas encore été dévoilés. Les billets seront mis en vente à partir de la mi-novembre.

Cette liaison devrait se faire en collaboration avec la SNCB, qui prendrait en charge le train de nuit en Belgique. "La SNCB veut jouer un rôle actif dans les liaisons ferroviaires entre villes européennes", a indiqué la société des chemins de fer. "Dans ce cadre, nous étudions avec ÖBB les moyens de mettre sur pied une liaison ferroviaire entre Vienne et Bruxelles à partir de janvier 2020."

Infrabel avait confirmé plus tôt ce mois-ci avoir reçu une demande de sillon de ÖBB, qu'elle analysait.