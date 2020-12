Le Vlaams Radiokoor souhaite, par le biais d'un concert de Noël en ligne, remercier et encourager tous les Belges.

À partir de jeudi, tous les foyers belges pourront écouter le concert de Noël a cappella donné par le Vlaams Radiokoor. L'ensemble propose une sélection de 10 chants de Noël contemporains populaires, tels que Have Yourself A Merry Little Christmas et Jingle Bell Rock. Les paroles de plusieurs chants seront mises en ligne à l'avance, afin que chacun puisse accompagner la chorale depuis le confort de son canapé. Et cela durant toutes les vacances de Noël, puisque le concert restera en ligne jusqu'au 3 janvier. Pendant le concert, des bougies, des images d'ambiance hivernales et des voeux de Noël chaleureux contribueront à des moments magiques en famille pendant les derniers jours de l'année, au coeur même de votre foyer.

Encourager les Belges

Par ce concert, la chorale veut encourager tous les Belges et, malgré toutes les restrictions, terminer l'année 2020 en beauté.

"Ce concert est notre façon de remercier toutes celles et tous ceux qui travaillent ensemble pour faire reculer le virus et qui célèbrent Noël dans un cercle restreint. Nous voulons contribuer à une bonne ambiance dans ces foyers. Les gens pourront mettre la musique en fond sonore le jour de Noël ou chanter en s'aidant des paroles fournies durant toutes les vacances. Tout le monde connaît ces chants de Noël, qui ne manqueront pas d'apporter ambiance et convivialité jusque dans les salons", explique Joris Derder, chef du récital de Noël du Vlaams Radiokoor.

Ce concert est totalement gratuit. Le concert de Noël sera mis en ligne sur www.vlaamsradiokoor.be le 24 décembre et restera disponible sur les canaux numériques du Vlaams Radiokoor jusqu'au 3 janvier. Ceux qui le souhaitent, peuvent également faire un don qui sera versé directement à la bonne cause: la campagne 'Changemakers' de 11.11.11.

