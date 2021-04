Les abeilles jouent un rôle essentiel dans notre écosystème, puisque les plantes ont besoin de la pollinisation pour survivre et se reproduire. Grâce à elles, nous pouvons aussi profiter de fruits et de légumes plus beaux, plus savoureux mais surtout riches en vitamines. Mais comme s'assurer que notre jardin soit convivial pour les abeilles?

Les abeilles ont une valeur inestimable : elles produisent non seulement du miel - et rien ne vaut une petite cuillère de ce sucre naturel dans son thé -, mais participent aussi à la reproduction des plantes grâce à sa mission principale : la pollinisation. Ces insectes zélés sont en effet un lien vital dans la reproduction de certaines plantes, telles que le merisier, le bleuet, le sorbier...

Mais ce n'est pas tout : sans elles, nos assiettes seraient vides. Les abeilles pollinisent au moins 1/3 de tous les fruits et légumes, afin que nous puissions profiter d'une moisson beaucoup plus riche. Nos fraises, framboises, poires, pommes, navets et concombres sont bien plus gros, plus savoureux et plus beaux grâce à ces animaux.

Un accueil digne de ce nom

Pour accueillir chaleureusement les abeilles dans votre jardin, pensez à cultiver certaines plantes qui vont les attirer:

La lavande

Lavande © Getty Images/iStockphoto

La ciboulette

Ciboulette © iStock

L'orpine

Orpine © iStock

La sauge

Sauge © iStock

La digitale

Digitale © iStock

Le crocus

Crocus

Le dahlia

Dahlia © iStock

La jacinthe

Jacinthes © iStock

La rose

Rose

Vous l'aurez remarqué, les abeilles sont particulièrement friandes de fleurs bleues ou violettes. Elles apprécient également les fleurs jaunes et blanches.

Source : ilovemygarden

