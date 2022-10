Le maître de l'animation Hayao Miyazaki a ouvert aux enfants comme aux adultes des mondes oniriques faits de créatures magiques et d'héroïnes au coeur puissant. Plongez dans l'univers merveilleux de ce célèbre animateur japonais grâce à six de ses oeuvres.

Le Château dans le ciel (1986)

"Le Château dans le ciel" est le premier projet du Studio Ghibli que Hayao Miyazaki fonde en 1985 avec son ami Isao Takahata ("Le tombeau des Lucioles").

Il suit le voyage de deux orphelins à la recherche d'une cité légendaire dans les nuages. Pourchassés par des soldats et des pirates de l'air, cette quête émaillée de nombreux dangers comporte déjà tous les codes de la mythologie Miyazaki: la civilisation des hommes défigure une nature animiste (Miyazaki est né en 1941, l'année de Pearl Harbor) peuplée de créatures bienfaisantes.

Mon voisin Totoro (1988)

Pour se rapprocher de leur mère hospitalisée, deux soeurs s'installent avec leur père à la campagne dans une maison où il se passe des choses étranges. C'est en tombant au fond d'un trou dans les bois qu'elles font la connaissance de Totoro, une énorme créature - sorte d'esprit de la forêt, devenu la mascotte du Studio Ghibli - qui les aide à dompter leurs peurs.

Princesse Mononoké (1997)

Immense succès commercial au Japon, "Princesse Mononoké" fait sortir Miyazaki de son quasi anonymat en Occident grâce à un partenariat avec Disney qui va le distribuer dans le monde.

Hanté par la destruction de la nature par le Japon industriel, Miyazaki revisite les mythes fondateurs de son pays dans ce long-métrage centré sur Ashitaka, un jeune guerrier et San, une jeune fille surnaturelle qui vit avec les loups et défend sauvagement la forêt. Bientôt Ashitaka va comprendre que les humains, à force de défigurer la nature par leurs forages, sont à l'origine de tous les mystérieux dérèglements.

Le voyage de Chihiro (2001)

Interprétation personnelle d'"Alice au pays des merveilles", "Le Voyage de Chihiro" attire 23 millions de spectateurs au Japon, remporte l'Ours d'or au Festival de Berlin et l'Oscar du meilleur film d'animation en 2002.

Chihiro est une nouvelle héroïne féminine saisie au moment de son passage vers l'adolescence. Alors qu'elle est en plein déménagement dans une banlieue, la fillette de 10 ans entre dans le monde des esprits et perd ses parents transformés en porcs. Miyazaki y développe plusieurs de ses thèmes favoris: le travail collectif, le shinto et les dangers de la société industrialisée pour la nature et les valeurs ancestrales de son pays.

Le Château ambulant (2004)

Sophie travaille dans une chapellerie. La sorcière des landes la transforme en vieille dame de 90 ans. Pour rompre le sort, elle gagne une mystérieuse citadelle - le château ambulant - où elle va progressivement rajeunir grâce à ses rencontres avec de mystérieux sorciers.

Le film vaut à Miyazaki une seconde nomination aux Oscars.

Le vent se lève (2013)

Friand de la culture européenne, Miyazaki emprunte ce titre à un poème de Paul Valéry, "Le vent se lève, il faut tenter de vivre!" pour cette biographie librement inspirée de la vie de Jiro Horikoshi, le concepteur des chasseurs bombardiers japonais.

L'univers est moins onirique et plus réaliste que dans la plupart des productions précédentes de Miyazaki qui annonce qu'il s'agit de sa dernière production avant de revenir sur sa décision en 2016. Il obtient une troisième nomination aux Oscars.

