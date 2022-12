Partir à Venise sans dépenser une fortune, c'est possible! Tout comme cette célèbre ville italienne, la plupart des destinations et des villes les plus populaires d'Europe offrent un vaste choix d'attractions, d'activités et d'expériences pour un coût (presque) nul. Tour d'horizon.

Budget serré? Factures imprévues? Certains ménages renoncent trop souvent à leurs vacances par manque d'argent. Et s'il était possible de profiter du soleil et de découvrir de nouveaux horizons à petit prix? Musées gratuits, transports en commun abordables, restauration bon marché... En planifiant son séjour à l'avance, il est possible de voyager à l'étranger sans se ruiner. Mais où aller? Le site de comparaison et de réservation de voyages en ligne Omio a réalisé un classement des meilleures destinations qui séduiront les petits budgets.

Top 3 des destinations

Grenade, Espagne

Grenade, dans le sud de l'Espagne, s'avère être la meilleure destination pour les voyageurs disposant d'un petit budget. Cette ville andalouse propose 112 activités gratuites. Parmi elles, le plus grand symbole de la ville : l'Alhambra. L'entrée de son musée est gratuite et fait partie des dix musées de la ville accessibles sans frais d'entrée. Le classique tour de la ville de Grenade est très abordable comparé à d'autres métropoles européennes, et ne coûte que 7 euros environ. La vie nocturne de Grenade permet également de se faire plaisir à moindre coût : vous y trouverez 86 bars et boîtes de nuit et une bière ne vous coûtera que 2,50 euros environ.

© iStock

Bruges, Belgique

Pour les amateurs de staycation, rien de tel qu'une visite de la Belgique. La ville médiévale de Bruges vaut vraiment le détour et a beaucoup à offrir, surtout aux touristes au budget serré. Outre les 42 sites touristiques gratuits de la ville, vous pourrez profiter de l'une des visites guidées à bas prix. Bruges est en effet considérée comme la capitale mondiale du chocolat et de nombreuses visites guidées sont consacrées à la culture et au savoir-faire des chocolatiers belges. Ne manquez pas de déguster quelques chocolats lors de votre visite de la ville. Bruges n'est pas pour vous si vous faites attention à votre ligne, car pour manger à moindre coût, vous devrez vous tourner vers les chaînes de restauration rapide.

© GETTY IMAGES

Venise, Italie

Séjourner à Venise sans se ruiner, c'est possible. Les voyageurs prévoyants n'auront qu'à suivre quelques astuces simples mais efficaces pour que même une destination chère se transforme en voyage de rêve à petit prix. Tout d'abord, certains des sites les plus intéressants de la ville peuvent être visités gratuitement. Il s'agit notamment de 136 sites touristiques, comme la place Saint-Marc ou le pont du Rialto sur le Grand Canal. Sans compter les 22 musées accessibles gratuitement. Au lieu d'acheter de l'eau en bouteille à des prix exorbitants, parfois plusieurs euros le litre, Venise dispose d'un vaste réseau de 186 fontaines publiques où vous pourrez remplir votre gourde gratuitement et à tout moment. Vous ferez ainsi des économies substantielles.

© Getty

Où voyager à petit prix?

Source: Omio

