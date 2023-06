Besoin de fraîcheur? Cet été, rendez-vous dans les Jardins d'Annevoie (Anhée) pour une promenade dans ses jardins d'eau et autour de son château. Après six ans de travaux, le chantier de restauration prendra fin le 6 juillet prochain.

Au cours de ces six dernières années, des travaux ont été menés au niveau du système de canalisations, des berges et des pièces d'eau des Jardins ainsi qu'au sein du château. Grâce à ces travaux, qui prendront fin le 6 juillet prochain, le Domaine a obtenu en 2021 le label de Jardin Remarquable.

Mélange de styles

Inscrits au Patrimoine majeur de Wallonie, les Jardins d'Annevoie figurent parmi les plus beaux jardins d'eau d'Europe. Ils s'étendent sur une douzaine d'hectares et comportent de nombreux jeux d'eau (miroirs d'eau, cascades, canaux, jets d'eau, buffet d'eau) ainsi que plusieurs folies typiques des jardins baroques. À chaque détour, découvrez un nouveau paysage : perspectives du style français, fantaisie du style anglais et charme intimiste du style italien. Courbes, contrastes, niveaux et effets de surprise : l'alliance entre les styles fait toute la beauté de ces jardins.

Plongeon au 18e

Allée des fleurs, Grande allée, Cascade française... Avec ses longues et majestueuses perspectives, les jardins se regardent comme un tableau. On a d'ailleurs l'impression de replonger au coeur du 18e siècle. Au détour de la fontaine la "manchette de Neptune", on s'attend à voir surgir des dames avec leurs longues robes d'époque.

Le château, non accessible aux visiteurs, a lui aussi fait l'objet d'une restauration: la toiture, la cour, les façades et les décors intérieurs ont été remis à neuf. Ce patrimoine architectural a été construit en plusieurs étapes, dont la première date de 1627. On remarquera que l'ensemble du château forme une légère courbe qui suit celle de la vallée du Rouillon dans laquelle les jardins ont été aménagés en s'inspirant de l'art italien "l'art s'accommode à la nature".

Des points d'eau exceptionnels

Le domaine peut se targuer de posséder l'unique buffet d'eau en Belgique - sinon en Europe -, en parfait état de fonctionnement depuis sa construction vers 1760. Autre fait remarquable: son fonctionnement ne demande l'intervention d'aucune machine. Son réservoir, le grand canal, étant approvisionné de manière entièrement naturelle par une des quatre sources qui alimentent les jardins.

Autre prouesse technique: Le Grand Canal. Cette pièce d'eau doit remplir le rôle de grand réservoir pour bon nombre de fontaines, cascades et jets d'eau du jardin, fournissant ainsi la pression requise par le seul principe des vases communicants. Si le Grand Canal se trouve sur un des versants de la vallée du Rouillon, la source qui l'alimente se situe, elle, sur l'autre versant de cette vallée. Les conduits qui en acheminent les eaux font plus au moins 1 kilomètre.

