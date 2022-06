Vaches, cochons, poules, lapins, chevaux... Immiscez-vous dans l'univers de l'agriculture lors des Journées Fermes Ouvertes ce week-end des 25 et 26 juin, à travers la Wallonie. Avec, cerise sur le ballot, des dégustations.

Au cours de cet événement, vous pourrez (re)découvrir de plus près les animaux et la diversité des cultures du sud du pays, comprendre l'intérêt du travail quotidien de nos voisins fermiers ou encore déambuler dans le magasin à la ferme du village. "Avec 12.710 exploitations réparties sur près de 740.000 hectares, soit 44% de la superficie totale de la Wallonie, l'activité agricole occupe toujours une place prépondérante dans notre Région", souligne l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité (Apaq-W).

Près de soixante exploitations

Cinquante-neuf fermes locales participent à ces journées de rencontres et échanges entre citoyens et agriculteurs. Parmi ces exploitations, 17 sont situées en province de Namur, 12 en Hainaut, 12 en province de Luxembourg, 10 en Brabant wallon et 8 en province de Liège. Au programme : des visites guidées, des ateliers de démonstration (traite, maréchalerie, pressage de fruits...) et de fabrication de produits (pain, fromages, crèmes glacées...), des expositions de matériel agricole ...

Des produits locaux

De plus, les visiteurs pourront déguster des produits locaux sous des formes variées: barbecue traditionnel, brunch, marché de producteurs, foodtruck, bar... Les plus jeunes profiteront de balades en calèche, à dos d'âne ou encore de labyrinthes et circuits en ballots.

Relations de bon voisinage

Le thème de cette édition 2022 porte sur les relations de bon voisinage entre agriculteurs et citoyens, afin que les uns et les autres se comprennent mieux, cohabitent mieux. "La ferme est une entreprise pouvant occasionner des nuisances sonores, des odeurs résiduelles", détaille l'Apaq-W. "Et, de leur côté, les citoyens, bien attentionnés, mettent parfois les producteurs en difficulté, en nourrissant par exemple les animaux, en circulant dans les prairies."

Ces samedi 25 et dimanche 26 juin. Accès gratuit. Infos : www.jfo.be

