Potimarron, butternut, patisson... Pas facile de s'y retrouver au royaume des courges! Voici 6 variétés qui se cuisinent à toutes les sauces. Bonne dégustation!

1. Le potiron

On ne peut pas parler de courges sans mentionner le potiron, qui en est la principale variété. Le potiron est rond, côtelé, aplati aux deux pôles. Son écorce, très dure, doit être retirée avant dégustation.

Sa chair: orange vif, légèrement fibreuse, elle a un goût doux et subtilement sucré.

Comment le déguster: En purée, en potage, dans un plat mijoté,

2. Le potimarron

Cette courge bien renflée, en forme de grosse figue, est l'une des nombreuses cousines du potiron. Beaucoup plus petit que ce dernier, on reconnait le potimarron à sa couleur orange vif, sa peau fine comestible et son pédoncule épais. Son goût se bonifie tout au long de la conservation.

Sa chair: Orange foncé, tendre et fondante, elle est particulièrement appréciée pour sa saveur à la fois douce, crémeuse et sucrée ainsi que de son goût de châtaigne.

Comment le déguster: En soupe, en purée, en gratin et... dans un dessert!

3. La butternut

Cette courge se reconnaît grâce à sa forme de poire et sa couleur sable. Sa peau est fine, bien que robuste, et tout à fait comestible. Les pépins sont nichés dans la partie enflée de la courge, ce qui facilite son nettoyage.

Sa chair: Jaune orangé, très parfumée, à la fois tendre et fondante. Son nom de "noix de beurre" lui vient de ses délicates ­saveurs beurrées, évoquant tour à tour la châtaigne et la noisette...

Comment la déguster: À la vapeur, grillée au four, en potage ou en gratin.

4. Le pâtisson

C'est sans doute la courge qui a la forme la plus particulière puisqu'elle ressemble à... une soucoupe volante. Ce curieux légume peut avoir diverses teintes, dont notamment le blanc, le crème, le vert, l'orange ou même le noir. Elle se consomme se consomme toute jeune ou parfaitement mûre.

Sa chair: d'un blanc laiteux, ferme et légèrement sucrée, elle évoque une saveur proche de celle de l'artichaut. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle aussi "artichaut de Jérusalem".

Comment le déguster: Confits dans du vinaigre, les plus gros peuvent être sautés, farcis, cuits en lasagne.

5. La musquée de Provence

Cette variété mesure jusqu'à 50cm de diamètre. Le fruit est rond, aplati et côtelé et vire du vert foncé à l'ocre une fois arrivé à maturité.

Sa chair: orange flashy, rouge cuivré, très dense, épaisse, elle offre un goût sucré, légèrement musqué.

Comment la déguster: En purée, en soupe, en gratin ou en confiture.

6. Le patidou

Cette variété de courges est sans doute la moins connue des six. Également connu sous le nom de courge patate ou de Sweet Dumpling, le patidou présente des rayures vertes qui virent progressivement à l'orange. Sa peau, peu épaisse, est assez difficile à peler. Vous pouvez le précuire pour ôter sa peau.

Sa chair: jaune à orangé, fine et sucrée avec des saveurs de châtaigne ou de noisette.

Comment le déguster: Cru, en velouté, en purée, en frites ou en chips.

On ne peut pas parler de courges sans mentionner le potiron, qui en est la principale variété. Le potiron est rond, côtelé, aplati aux deux pôles. Son écorce, très dure, doit être retirée avant dégustation.Sa chair: orange vif, légèrement fibreuse, elle a un goût doux et subtilement sucré.Comment le déguster: En purée, en potage, dans un plat mijoté,Cette courge bien renflée, en forme de grosse figue, est l'une des nombreuses cousines du potiron. Beaucoup plus petit que ce dernier, on reconnait le potimarron à sa couleur orange vif, sa peau fine comestible et son pédoncule épais. Son goût se bonifie tout au long de la conservation. Sa chair: Orange foncé, tendre et fondante, elle est particulièrement appréciée pour sa saveur à la fois douce, crémeuse et sucrée ainsi que de son goût de châtaigne.Comment le déguster: En soupe, en purée, en gratin et... dans un dessert!Cette courge se reconnaît grâce à sa forme de poire et sa couleur sable. Sa peau est fine, bien que robuste, et tout à fait comestible. Les pépins sont nichés dans la partie enflée de la courge, ce qui facilite son nettoyage.Sa chair: Jaune orangé, très parfumée, à la fois tendre et fondante. Son nom de "noix de beurre" lui vient de ses délicates ­saveurs beurrées, évoquant tour à tour la châtaigne et la noisette...Comment la déguster: À la vapeur, grillée au four, en potage ou en gratin.C'est sans doute la courge qui a la forme la plus particulière puisqu'elle ressemble à... une soucoupe volante. Ce curieux légume peut avoir diverses teintes, dont notamment le blanc, le crème, le vert, l'orange ou même le noir. Elle se consomme se consomme toute jeune ou parfaitement mûre.Sa chair: d'un blanc laiteux, ferme et légèrement sucrée, elle évoque une saveur proche de celle de l'artichaut. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle aussi "artichaut de Jérusalem". Comment le déguster: Confits dans du vinaigre, les plus gros peuvent être sautés, farcis, cuits en lasagne. Cette variété mesure jusqu'à 50cm de diamètre. Le fruit est rond, aplati et côtelé et vire du vert foncé à l'ocre une fois arrivé à maturité.Sa chair: orange flashy, rouge cuivré, très dense, épaisse, elle offre un goût sucré, légèrement musqué.Comment la déguster: En purée, en soupe, en gratin ou en confiture.Cette variété de courges est sans doute la moins connue des six. Également connu sous le nom de courge patate ou de Sweet Dumpling, le patidou présente des rayures vertes qui virent progressivement à l'orange. Sa peau, peu épaisse, est assez difficile à peler. Vous pouvez le précuire pour ôter sa peau.Sa chair: jaune à orangé, fine et sucrée avec des saveurs de châtaigne ou de noisette. Comment le déguster: Cru, en velouté, en purée, en frites ou en chips.