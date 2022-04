Les cités-jardins de la Région de Bruxelles-Capitale soufflent leur centième bougie. Pour l'occasion, une foule d'activités seront organisées dans ces perles du patrimoine, tout au long du mois de mai, annonce visit.brussels, l'organisme chargé de la promotion du tourisme à Bruxelles.

Pour vos balades de printemps vous rêvez de jolies petites maisons à l'architecture pittoresque, de belles façades sur lesquelles cascadent des glycines, de jardins verdoyants et d'un esprit champêtre au coeur de la ville ? Pour goûter à cette ambiance, rendez-vous dans l'une des 23 cités-jardins de Bruxelles, qui fêtent cette année leurs...cent ans !

L'identité et la cohésion sociale des quartiers seront notamment mises à l'honneur. "Le concept des cités-jardins a vu le jour en Angleterre. Les maisons des cités-jardins ont été parmi les premiers logements sociaux de notre pays. Vie collective, projets communautaires, espaces partagés... les cités-jardins représentaient un modèle de société à part entière", retrace l'organisme régional. "Elles avaient une fonction de laboratoire social et visaient à établir un nouvel équilibre entre l'individuel et le collectif".

Au total, la Région de Bruxelles-Capitale compte plus de 30 cités-jardins sur son territoire, la plus connue étant Le Logis-Floréal à Watermael-Boitsfort. La majorité d'entre elles ont été construites dans les années 20 du siècle dernier, mais certaines ont vu le jour à des périodes ultérieures.

Cité-jardin Chomé © agenda.brussels

Nature et architecture

D'un point de vue architectural, la nature et les espaces ouverts jouent un rôle important dans ces lotissements. La plupart se situent d'ailleurs à la périphérie de la ville et marquent la transition entre les environnements rural et urbain. Souvent, les maisons sont précédées d'un jardin ainsi que d'un parc central.

Façades des années 30, style d'inspiration "cottage" ou cubiste, de Moortebeek à Bon Air en passant par la Cité Floréal, arpentez leurs ruelles en bonne compagnie et régalez-vous d'anecdoteshistoriques et architecturales.

Des balades, des découvertes...

Pour célébrer le centenaire de ce concept urbain où le "green" s'impose, attendez-vous à un programme haut en couleur, ponctué de chouettes ateliers, de balades guidées pour jeunes et moins jeunes, de conférences, expos et animations diverses sans oublier...une belle brochette de festivités ! Une initiative unique pour mettre en lumière ce patrimoine architectural sans pareil, du 07 au 29 mai.

Plus d'infos: Le programme complet est disponible sur le site agenda.brussels/fr/article/centenaire-des-cites-jardin

