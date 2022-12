Les boissons non alcoolisées s'invitent de plus en plus sur les tables, également lors des fêtes de fin d'année. Zéro degré, mais pas zéro plaisir. Pas question pour les Belges de renoncer au goût ou aux festivités, analyse l'observateur de tendances Herman Konings.

La pression sociale influence la consommation d'alcool, surtout dans une société où ce breuvage est souvent associé au partage et à la convivialité. Il n'est donc pas toujours facile de renoncer à un petit verre, par peur d'être jugé. Et pourtant, près d'un cinquième des moins de 34 ans optent presque toujours pour des alternatives non alcoolisées, selon une étude demandée par la FIEB, la fédération sectorielle des producteurs d'eaux et de boissons rafraîchissantes.

Des boissons aux goûts complexes

Le plus important pour les Belges, c'est le goût. Ils sont à la recherche de saveurs à la fois complexes et sophistiquées, quitte à puiser leur inspiration dans la nature. Herbes, racines, baies, feuilles, zestes... Ces condiments peuvent être fermentés ou séchés et infusés dans l'eau ou les boissons rafraîchissantes.

Selon une enquête menée par la fédération sectorielle FIEB, voici les saveurs dont raffolent les Belges:

le gingembre (14 %),

le mélange de fruits tropicaux (18 %),

et les mélanges de différents goûts (12 %).

"Avec ces goûts plus spéciaux, les NAB peuvent également rehausser le niveau de notre menu de fête. Cela permet d'élargir le champ des accords entre les mets et les boissons. Nous créons ainsi des combinaisons supplémentaires à l'infini. Il s'agit d'une opportunité énorme pour le secteur des boissons", déclare Herman Konings.

Des bienfaits pour la santé

Outre le goût, les arômes supplémentaires contenus dans nos boissons jouent également un grand rôle par leurs effets en matière de nutrition et de santé. Les Belges sont en effet à la recherche d'alternatives sans sucre ou à faible teneur en sucre. On constate l'apparition de nouvelles boissons, composées notamment de "nootropiques" naturels - des substances qui stimulent l'activité cérébrale. Ou encore des boissons à bases d'enzymes qui restaurent la flore intestinale et des antioxydants qui renforcent le système immunitaire.

"Au Royaume-Uni, par exemple, on voit apparaître des boissons à base de menthe poivrée et de réglisse, ou de parties de la plante africaine ashwagandha qui, selon des recherches scientifiques, prétendent apporter une plus grande concentration et une plus grande clarté. Nous accordons également beaucoup plus d'attention à l'origine, au caractère naturel et à la pureté de tous les ingrédients."

Mocktail pomme papaye, laitue et herbes Ingrédients (pour 4 personnes) 2 pommes Granny-smith

1/2 papaye

1 coeur de laitue (sucrine)

8 brins de coriandre. Recette Epluchez les pommes et coupez-les en quartiers. Pelez, épépinez et coupez la papaye en morceaux. Rincez et hachez grossièrement la laitue. Lavez la coriandre. Mettez les fruits, la laitue et la coriandre dans un Blender. Ajoutez quelques glaçons. Mixez 1 minute environ jusqu'à obtenir une préparation bien lisse. Versez le mocktail dans de jolis verres à pied et dégustez aussitôt.

