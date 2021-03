Le compagnie TUI a enregistré 60% de réservations de moins en janvier et février par rapport aux mêmes mois l'an dernier. Les personnes qui ont déjà réservé des vacances sont plus âgées que les années précédentes et prévoient de se rendre plus près de chez elles. Le voyagiste explique ces chiffres par la crise sanitaire.

Traditionnellement, les mois de janvier et de février sont des mois de réservation importants pour les vacances de la saison d'été (d'avril à octobre). Les voyageurs qui s'y prennent tôt sont surtout attirés par les nombreux avantages pour réservation rapide et le vaste choix. TUI a analysé les réservations de ces deux mois et remarque de nouvelles tendances dans le comportement des voyageurs belges.

60% de réservations de moins

TUI enregistre cette année 60 % de réservations en moins par rapport aux excellents mois de janvier et de février 2020. L'envie de voyager reste cependant bien présente : beaucoup souhaitent partir cet été mais attendent d'avoir plus de certitude quant à la possibilité de voyager pour réserver.

Un bon à valoir Corona

Un vacancier sur trois (30 %) a payé son voyage avec un bon à valoir Corona reçu en 2020. Ces voyageurs ont utilisé leur bon pour une nouvelle réservation, tout en comptant sur la garantie d'échange qui leur permet de changer d'avis et de modifier leur réservation jusqu'à deux fois.

Plus de 55 ans

La moitié des couples ayant réservé ont plus de 55 ans, ce qui représente une augmentation de 20 % par rapport aux autres années. Ils font partie des premières tranches d'âge qui recevront le vaccin et espèrent pouvoir voyager en toute sécurité prochainement.

Du printemps à l'automne

TUI note aussi un report des voyages du printemps à l'automne : 26% des réservations actuelles concernent un départ au printemps et 28% en automne. Ces reports s'expliquent par la conviction que la vaccination sera terminée cet automne. Les vacances de printemps (Pâques) ont moins de succès avec l'interdiction des voyages non essentiels. Mais pour les familles, les vacances scolaires sont primordiales et TUI note un pic de réservations en juillet et en août.

Type de vacances

TUI constate également un grand changement dans le choix du type de vacances par rapport à l'été 2019: pas moins de 23% des voyageurs choisissent cette année des vacances près de chez eux ( à moins de 500 km de leur domicile), alors qu'ils n'étaient que 10% en 2019. Les sports d'hiver et les citytrips sont les grands perdants : les vacances au ski ont dû être annulés, vacances de Pâques comprises, tandis qu'à peine 2% des voyageurs ont réservé un citytrip au cours de ces deux derniers mois, contre 8% en 2019.

TUI s'attend néanmoins à une vague importante de réservations une fois que l'incertitude actuelle liée aux voyages sera levée et à ce que les Belges, surtout s'ils sont vaccinés, aient très vite envie de goûter au plaisir de voyager à nouveau.

Traditionnellement, les mois de janvier et de février sont des mois de réservation importants pour les vacances de la saison d'été (d'avril à octobre). Les voyageurs qui s'y prennent tôt sont surtout attirés par les nombreux avantages pour réservation rapide et le vaste choix. TUI a analysé les réservations de ces deux mois et remarque de nouvelles tendances dans le comportement des voyageurs belges.TUI enregistre cette année 60 % de réservations en moins par rapport aux excellents mois de janvier et de février 2020. L'envie de voyager reste cependant bien présente : beaucoup souhaitent partir cet été mais attendent d'avoir plus de certitude quant à la possibilité de voyager pour réserver.Un vacancier sur trois (30 %) a payé son voyage avec un bon à valoir Corona reçu en 2020. Ces voyageurs ont utilisé leur bon pour une nouvelle réservation, tout en comptant sur la garantie d'échange qui leur permet de changer d'avis et de modifier leur réservation jusqu'à deux fois.La moitié des couples ayant réservé ont plus de 55 ans, ce qui représente une augmentation de 20 % par rapport aux autres années. Ils font partie des premières tranches d'âge qui recevront le vaccin et espèrent pouvoir voyager en toute sécurité prochainement.TUI note aussi un report des voyages du printemps à l'automne : 26% des réservations actuelles concernent un départ au printemps et 28% en automne. Ces reports s'expliquent par la conviction que la vaccination sera terminée cet automne. Les vacances de printemps (Pâques) ont moins de succès avec l'interdiction des voyages non essentiels. Mais pour les familles, les vacances scolaires sont primordiales et TUI note un pic de réservations en juillet et en août.TUI constate également un grand changement dans le choix du type de vacances par rapport à l'été 2019: pas moins de 23% des voyageurs choisissent cette année des vacances près de chez eux ( à moins de 500 km de leur domicile), alors qu'ils n'étaient que 10% en 2019. Les sports d'hiver et les citytrips sont les grands perdants : les vacances au ski ont dû être annulés, vacances de Pâques comprises, tandis qu'à peine 2% des voyageurs ont réservé un citytrip au cours de ces deux derniers mois, contre 8% en 2019.TUI s'attend néanmoins à une vague importante de réservations une fois que l'incertitude actuelle liée aux voyages sera levée et à ce que les Belges, surtout s'ils sont vaccinés, aient très vite envie de goûter au plaisir de voyager à nouveau.