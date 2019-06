Les Belges prévoient déjà de partir au soleil durant les mois froids

Deux fois plus de Belges ont déjà réservé leurs vacances d'hiver au soleil que l'an dernier au même moment. Le Belge choisit de plus en plus souvent de rester plus de 10 nuits au soleil durant les mois d'hiver. Deux Belges sur 10 ont même passé tout l'hiver au soleil ces dernières années, selon des chiffres des réservations du tour-opérateur Neckermann, comparés à l'année 2018.

Les vacances d'été impatientent déjà la plupart des Belges mais certains d'entre eux ont déjà des projets pour l'hiver. Les Belges ont choisi cette année des destinations qui leur assurent du soleil durant les mois froids. L'Espagne continentale a beaucoup de succès dans les réservations de même que les îles Canaries dont Lanzarote et Gran Canaria. Enfin, l'Egypte, la Tunisie, le Maroc et la Turquie sont populaires chez les Belges. Cet hiver, près de cinq fois plus de Belges iront à Malaga. Les réservations pour l'Egypte ont augmenté de 90% par rapport à l'an denier. Enfin, un quart de Belges en plus ont choisi le Cap-Vert.