Le dernier baromètre des vacances Touring montre que le Covid ne préoccupe plus les Belges. Il partent à nouveau massivement à l'étranger... mais font attention à leur budget.

Le coronavirus ne semble plus nous retenir de partir en vacances. 9 Belges sur 10 partiront en vacances cette année. Et ce, en Belgique et à l'étranger. Nos anciennes habitudes de vacances sont également de retour après deux années.

À peine 1 Belge sur 10 n'a pas encore réservé ses prochaines vacances

Les vacances à la plage et à la piscine restent les vacances préférées des Belges. Cela influence notre comportement de réservation. Nous réservons notre hôtel, notre maison de vacances, notre B&B ou notre camping plus rapidement que les autres années. À peine 11% des Belges n'ont pas encore réservé leur prochain voyage. À titre de comparaison, avant la crise du coronavirus, près d'un quart des Belges (23%) attendaient encore plus longtemps pour réserver. En outre, on voyage aussi davantage : ainsi, 28% des vacanciers explorent la région et 27% se lancent dans un citytrip.

La moitié des Belges s'envolent à nouveau loin

Le covid n'a pas fait de cadeau au secteur aéronautique ces deux dernières années. À son sommet, seuls 29% des Belges, soit la moitié avant le coronavirus, osaient partir en vacances en avion. La crainte d'être contaminé dans les airs semble révolue. Désormais, la moitié des vacanciers belges reprennent l'avion l'esprit tranquille. De plus, 40% d'entre eux déclarent qu'il n'y a pas d'autre option de transport pour le voyage qu'ils entreprennent. Les destinations lointaines comme les États-Unis, la Turquie et la Tunisie ont à nouveau le vent en poupe cette année.

Dans le train également, la crainte d'être contaminé a diminué. Nous prenons à nouveau le train pour partir en vacances aussi souvent qu'avant la crise. Néanmoins, la voiture reste le moyen de transport le plus populaire pour près de 7 Belges sur 10. Pour 2% d'entre eux, c'est même de manière entièrement électrique. La rapidité, le trajet proprement dit et la flexibilité sont déterminants.

La crise économique jette un pavé dans la mare des vacances

Bien que la crise sanitaire nous préoccupe moins en voyage, la crise économique nous touche quand même. Par rapport à l'année dernière, nous tenons davantage compte du prix pour choisir notre destination. Le caractère abordable est, après le soleil et la chaleur, le critère le plus important pour choisir notre destination de voyage. 40% des vacanciers indiquent également que le prix élevé des carburants influence leurs projets de vacances. En outre, 2 Belges sur 5 hésitent sur leur destination de voyage et leur moyen de transport alors que 1 Belge sur 10 ne part pas en vacances. Près de la moitié d'entre eux le fait principalement pour des raisons budgétaires.

