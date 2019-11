Le froid pointe le bout de son nez, et vous ressentez le besoin de protéger le vôtre sous une écharpe en laine bien chaude. Pourquoi ne pas la faire vous-même ? C'est la période idéale pour se mettre au tricot, une activité manuelle qui revient à la mode. Nos conseils pour bien choisir son matériel.

Le choix du kit est une étape indispensable au tricot. Type et taille des aiguilles, choix de la laine... Le matériel dépendra de votre niveau et du type de tricot que vous souhaitez réaliser.

Le matériau des aiguilles

Il vaut mieux privilégier des aiguilles fabriquées dans un matériau pas trop glissant, pour éviter de défaire une maille par mégarde. Il existe trois matériaux différents : le plastique, le bois (ou bambou), et le fer.

Les aiguilles en plastique sont légères, et très peu glissantes. Un matériau idéal pour bien débuter.

Tout comme les aiguilles en plastique, les aiguilles en bois sont lisses et peu glissantes, donc idéales pour tricoter lorsqu'on est débutant. Attention cependant, leur prix est plus élevé.

Enfin, les aiguilles à tricoter en fer sont plus lourdes que les autres et plus glissantes. Elles sont souvent déconseillées aux débutants.

Le type d'aiguilles

Outre le matériau, la forme de l'aiguille a aussi son importance. Les aiguilles droites (deux aiguilles indépendantes) sont les plus connues, mais pas forcément les plus utiles. S'il est vrai qu'on conseille souvent aux débutants de prendre des aiguilles droites, c'est principalement parce qu'on les trouve facilement partout. Elles sont pourtant encombrantes et de plus en plus lourdes à mesure que vous avancez dans votre tricot.

Beaucoup préféreront employer des aiguilles circulaires, qui se composent de deux aiguilles reliées entre elles par un câble. Ces aiguilles, légères et maniables, sont à la fois moins encombrantes que les aiguilles droites, mais permettent aussi plus de souplesse dans la longueur du tricot. Seul bémol : leur coût plus élevé.

Aiguilles à tricoter circulaires. © iStock

La taille des aiguilles

Les aiguilles à tricoter "standard" que l'on trouve dans le commerce mesurent entre 2 et 25 mm de diamètre et entre 25 et 40 cm de longueur en moyenne. Le choix du diamètre dépendra du type de laine que vous utilisez, et de votre envie d'avoir des mailles serrées ou plus lâches. On conseille aux débutants d'employer des aiguilles ni trop grosses, ni trop petites. Le diamètre idéal se situe entre 4 et 6 mm environ.

Le choix de la laine

Quand on se lance dans le tricot, il est préférable de choisir un fil simple. Évitez donc les laines trop poilues, les laines qui s'effilochent trop facilement, les laines pleines de paillettes et tout autre type de laine trop excentrique. Privilégiez une couleur unie et claire, pour pouvoir distinguer et compter vos mailles facilement.