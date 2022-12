S'il y a bien un titre qui tourne en boucle durant les fêtes, c'est la célèbre chanson All I Want For Christmas Is You de Mariah Carey, autoproclammée reine de Noël. Mais au-delà de cette sempiternelle musique, qu'est-ce que les Belges aiment écouter? La plateforme d'écoute Spotify nous dévoile la playlist de fin d'année préférée des Belges.

Une chose est sûre: les Belges n'ont pas attendu décembre pour se plonger dans la magie des fêtes de fin d'année. Ils ont commencé à écouter de la musique de Noël dès le 1er novembre cette année. Quant à savoir quoi écouter, les options ne manquent pas: plus de 44 millions de playlists de Noël générées par les utilisateurs sont disponibles sur la plateforme Spotify dans le monde.

Chansons de Noël les plus écoutées en 2022, en Belgique

1. Mariah Carey, All I Want for Christmas Is You

2. Sia, Snowman

3. Wham!, Last Christmas

4. Ariana Grande, Santa Tell Me

5. Michael Bublé, It's Beginning to Look a Lot like Christmas

6. Brenda Lee, Rockin' Around The Christmas Tree

7. Bobby Helms, Jingle Bell Rock

8. Justin Bieber, Mistletoe

9. Kelly Clarkson, Underneath The Tree

10. Ed Sheeran, Elton John, Merry Christmas

Plus de hits de Noël?

Envie de découvrir d'autres chansons de Noël? Découvrez la playlist des 100 plus gros hits de Noël disponible sur Spotify.

