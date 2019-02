Le Zwin s'accroit de 120 ha grâce au percement de l'Internationale Dijk (en images)

Grâce au percement de l'Internationale Dijk (digue internationale), la réserve naturelle du Zwin s'est accrue de 120 ha à la frontière belgo-néerlandaise. Ces travaux étaient nécessaires pour rendre la réserve plus sûre, plus grande et d'un intérêt naturel plus important. Grâce à cet élargissement, le problème de l'envasement est aussi résolu.