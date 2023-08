Le parc naturel du Zwin a développé un guide de promenade pourvu de plaques tactiles et d'audiodescriptions à destination des personnes aveugles et malvoyantes. L'objectif ? Permettre à ce public aussi de se promener dans cet espace naturel et stimuler ses sens.

Ce guide multisensoriel commence par le plan d'une partie du parc naturel du Zwin, imprimé sous la forme d'une plaque tactile. Sur la carte, les promeneuses et visiteurs peuvent suivre le sentier à l'aide d'une ligne pointillée. La grille rectangulaire représente le centre d'accueil. À gauche et à droite du sentier, l'utilisateur peut également sentir des zones hachurées de biais: il s'agit de forêts ou de dunes. Les zones non hachurées sont des plans d'eau. De plus, le long du sentier, cinq points d'arrêt sont mentionnés, correspondant chacun à une photo et une plaque tactile.

"Le parc naturel du Zwin accorde une grande importance à l'accessibilité pour le grand public et a obtenu le label d'accessibilité A de Tourisme Flandre en 2018", a souligné l'agence provinciale qui gère le site.

Le guide peut désormais être emprunté gratuitement à la réception du parc. Vingt exemplaires sont disponibles.

