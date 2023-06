Embarquez dans de splendides berlines conduites par des chauffeurs-guides passionnés et partez à la découverte de magnifiques paysages et de villages authentiques. Une véritable immersion hors du temps dans les ambiances, les senteurs et les sensations du passé.

Dans le registre des voitures d'époque, on fait difficilement plus mythique que la Traction Citroën. Star des films se déroulant dans les années 1930/1950, cette auto était à l'époque relativement bon marché et répandue. Pour les générations nées après-guerre, c'était donc aussi, parfois, le véhicule qui rouillait dans la grange des grands...

Dans le registre des voitures d'époque, on fait difficilement plus mythique que la Traction Citroën. Star des films se déroulant dans les années 1930/1950, cette auto était à l'époque relativement bon marché et répandue. Pour les générations nées après-guerre, c'était donc aussi, parfois, le véhicule qui rouillait dans la grange des grands-parents, ou celle qu'on sortait pour les mariages et les communions. Se balader à son bord, c'est redécouvrir le temps des banquettes confortables et rebondissantes, des tableaux de bord spartiates, de la légère odeur d'essence et de bakélite dans l'habitacle... Bref, un vrai voyage dans le temps!C'est justement l'expérience que proposent depuis l'an passé les Rétroberlines du Viroin: un parcours d'une trentaine de kilomètres en Traction 11B des années 50, avec chauffeur, à travers les petites routes de campagne et les villages bucoliques de la Calestienne et de l'Ardenne, à deux pas de la frontière française et de Givet. Un voyage dans le passé, mais pas passéiste, puisque les voitures sont équipées de petits écrans HD sur lesquels se lancent de temps à autres de petites vidéos explicatives, déclenchées via GPS, détaillant en direct les zones traversées, avec images d'époque et vues aériennes. L'occasion d'entendre aussi quelques extraits audios des oeuvres de l'écrivain Arthur Masson (1896-1970), enfant du pays, et de son truculent personnage fétiche, Toine Culot. Des textes témoignant d'un profond amour de la région, et leur donnant une once de poésie en plus, tandis que le paysage défile à travers la vitre...