Le vin, une Histoire et des bulles

C'est une histoire indissociable de celle de l'humanité. Le vin accompagne l'Homme depuis le néolithique (les premières traces indéniables remontent à -8000 mais on estime que les premières vinifications se firent entre -10 et -12.000) et reste aujourd'hui l'une des boissons les plus prisées au monde. Mais au-delà du liquide proprement dit, le vin est aussi chargé de symboles, variant suivant les civilisations : luxueux (Champagne !), religieux (qu'on pense à Dionysos ou à l'eucharistie), philosophique (s'enivrer était tout un art chez les Grecs), civilisationnel (le vin des Romains face à la cervoise des barbares)... Bref, raconter l'épopée du vin, c'est s'engager dans un récit à la fois long et incroyablement dense. D'autant qu'à tout cela, il faut ajouter ci et là quelques considérations scientifiques et techniques. Hé oui, la manière de vinifier, les cépages, la conservation... ont eux aussi peu ou prou évolué avec le temps !

Un véritable défi relevé avec brio par Benoist Simmat, au scénario, et Daniel Casanave, à la planche à dessin. Leur "Incroyable histoire du vin" se déguste comme un grand cru, à petites gorgées, et parvient à nous emporter sans jamais nous saouler. Puisque le fil rouge de cette BD est le vin, autant en faire le personnage principal : celui-ci est symbolisé par Bacchus - on apprend d'ailleurs que ce dernier n'était pas le Dieu du vin, mais le vin lui-même, étonnant écho au "sang du Christ -, affublé pour la cause d'un look hipster, chemise à carreaux et barbe fournie.

Voyageant à travers le temps et l'espace, la divinité détaille une foule d'informations, nous fait découvrir quantité de propos anciens sur le vin, de la Bible à Voltaire, en passant par Pline l'Ancien... et Mahomet. C'est que si l'Islam a aujourd'hui rejeté la dive bouteille, ce ne fût pas toujours exactement le cas, oscillant entre fascination et mises en garde. Quantité de doctes musulmans ont longtemps planché sur le problème, avant de cantonner le vin aux plaisirs du paradis. A ces citations anciennes, les auteurs, fort bien documentés, ajoutent celles de spécialistes actuels. Ils reviennent également sur certaines curiosités : on y apprend, notamment, pourquoi le pinot noir est le seul cépage cultivé en Bourgogne, ou le fait que le muselage des bouteilles de champagne est une invention britannique ! Au final, l'ouvrage s'avère vulgarisé mais complet, joyeusement allégé par le dessin, truffé de petits gags (qui ne font pas toujours mouche, mais participent à la facilité de lecture...).

Un ouvrage passionnant qui, à n'en pas douter, vous donnera l'envie d'ouvrir une bonne bouteille, pour vous plonger dans ces arômes boisés, fruités ou minéraux dont on ne se lassera décidément jamais.