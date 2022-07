Vous pensiez avoir tout vu de la côte belge? Pour vous prouver le contraire, une application mobile, le "Swipe du littoral", vous suggère des lieux à (re)découvrir cet été, en fonction de vos centres d'intérêt. Avec de belles surprises à la clé!

On dit souvent qu'une image vaut mille mots. Sur les réseaux sociaux, en tout cas, la formule se vérifie tous les jours: l'attention y est avant tout attirée par des photos bien léchées, qui font rêver. Partant de ce constat, Westtoer, le service de promotion touristique de Flandre occidentale, vient de lancer un nouvel outil gratuit sur smartphone: le "Swipe du littoral". Inspiré de l'application de rencontre Tinder, il permet aux utilisateurs de découvrir un assortiment de photos de la Côte et de sélectionner celles qui les inspire, en les faisant glisser ("swiper") sur les bords de l'écran. En fonction de ces choix, l'application détermine leur profil de visiteur (amoureux de la nature, (grand-)parent, sportif, fan de culture...) pour leur proposer l'une des vingt-quatre escapades sur-mesure, mettant à l'honneur des lieux emblématiques, ainsi qu'une sélection d'activités et d'horeca. Libre aux visiteurs, ensuite, d'imprimer leur petit guide de voyage per...

On dit souvent qu'une image vaut mille mots. Sur les réseaux sociaux, en tout cas, la formule se vérifie tous les jours: l'attention y est avant tout attirée par des photos bien léchées, qui font rêver. Partant de ce constat, Westtoer, le service de promotion touristique de Flandre occidentale, vient de lancer un nouvel outil gratuit sur smartphone: le "Swipe du littoral". Inspiré de l'application de rencontre Tinder, il permet aux utilisateurs de découvrir un assortiment de photos de la Côte et de sélectionner celles qui les inspire, en les faisant glisser ("swiper") sur les bords de l'écran. En fonction de ces choix, l'application détermine leur profil de visiteur (amoureux de la nature, (grand-)parent, sportif, fan de culture...) pour leur proposer l'une des vingt-quatre escapades sur-mesure, mettant à l'honneur des lieux emblématiques, ainsi qu'une sélection d'activités et d'horeca. Libre aux visiteurs, ensuite, d'imprimer leur petit guide de voyage personnalisé. Efficace? Oui et non, l'application tape parfois à côté dans l'identification du profil. Il ne faut donc pas hésiter à farfouiller manuellement dans les différentes escapades proposées. Malgré cette réserve, les lieux épinglés ont souvent l'avantage de sortir des sentiers battus: quel que soit son profil, il y aura toujours moyen de trouver un nouvel endroit à explorer. Besoin d'être convaincu? Voici une sélection de lieux découverts grâce à l'application, tantôt insolites, tantôt méconnus. Il y en a pour tous les goûts! La Mer du Nord fait inévitablement remonter chez vous des souvenirs d'enfance, à base de cuistax et de boules de Berlin mangées sur la plage (miam miam, le sable qui crisse entre les dents...)? Pour doper la sensation de plonger dans le passé, direction la piscine extérieure Strandbad en bord de plage, à Oostduinkerke. Un lieu tout droit sorti des années 60, avec son architecture typique à toits plats, récemment rénovée. À quelques encablures de là, se cache la Maison Nys-Vervote (Coxyde), dans lequel Jef Nys, auteur de la BD "Gill et Jo", passait ses vacances enfant. Transformée en musée, cette demeure revient sur l'histoire de Coxyde: de quoi se replonger dans vos souvenirs, si vous y passiez vos étés ! Pour observer les oiseaux à la Côte, il n'y a pas que le Zwin ! La preuve avec la réserve naturelle d'Heye (Bredene). Des dunes fossiles, des bruyères, des prairies: la quiétude des lieux est ici assurée, puisque les visites ne se font que sur réservation, accompagné d'un guide nature! Dans un registre un peu plus original, la réserve naturelle de Schuddebeurze (Middelkerke) juxtapose nature florissante et anciens ouvrages militaires du Mur de l'Atlantique. Bien sûr, vous pouvez toujours parcourir la digue, les plages et les parcs, à la recherche de la quarantaine de sculptures laissées en place au gré des éditions annuelles du festival Beaufort. Disséminées sur les 65 kilomètres du littoral belge, celles-ci sont généralement très photogéniques, d'autant plus lorsque le ciel s'avère tourmenté. Mais Beaufort n'est pas le seul festival de la côte. Chaque été, les cabines de plage de Saint-Idesbald abandonnent leur blanc immaculé pour se couvrir de couleurs et d'oeuvres peintes lors de l'exposition en plein air "Cabin Art". Cette année, c'est Paul Delvaux qui y sera mis à l'honneur! Avec les jeunes enfants, c'est toujours un peu la même rengaine: lorsqu'on veut faire autre chose que du cuistax ou des châteaux sur la plage, la moindre balade peut rapidement tourner au calvaire, avec quantité de "On est bientôt arrivés?". La solution pour éviter ce genre de désagréments? Les Bois Dunaires (duinenbossen) à De Haan: il s'agit de l'un des plus beaux cadres naturels du littoral, qui a de plus l'avantage de renfermer "De Slierberg" et le "Wonder bos", des espaces forestiers ludiques, avec petit parcours d'aventure et looong toboggan. Vous fuyez comme la peste les barres d'immeubles et les plages bondées? Vous préférez les petits lieux authentiques? Vous serez alors peut-être fasciné par la chapelle Notre-Dame des Dunes à Bredene, curieux lieu de pèlerinage commémorant les pêcheurs disparus, tapissé d'ex-voto et de photos d'équipages. Mais n'hésitez pas à vous éloigner un peu des plages pour découvrir l'arrière-pays: juste derrière Blankenberge, le village de Lissewege, classé par les 10 plus beaux villages de Flandre, vous charmera à coup sûr avec ses façades blanches typiques. Pour profiter d'un beau paysage à 360°, il existe quelques "spots" d'altitude dégageant la vue. L'un des plus célèbres est la Tour Warande, dans les dunes du même nom, à Middelkerke. Effet garanti, si vous vous y rendez lorsque le ciel flamboie sur la mer! La réserve du Kijkuit réserve aussi de bien beaux paysages, si vous partez à l'assaut de ses dunes!