Le ministre flamand en charge du Patrimoine Ben Weyts (N-VA) a accordé un subside de 6,1 millions d'euros pour la restauration du Pier (jetée) de Blankenberge, a-t-on appris mercredi.

Le chemin piéton du Pier sera en grand partie démantelé, avant d'être reconstruit au plus près des dimensions historiques de l'ouvrage. L'objectif est de revenir à la structure en béton des années 1930. Les colonnes étaient alors plus minces que celles que l'on aperçoit aujourd'hui.

L'histoire du Pier de Blankenberge remonte à 1894. Il s'agit de la plus ancienne jetée de la côte atlantique européenne et constitue un joyau de l'art déco. "Le Pier de Blankenberge fait partie de notre mémoire collective", a déclaré Ben Weyts. "Il domine tout le littoral, mais n'était plus dans un très bon état. Sur base des plans originaux, nous allons reconstruire la jetée en béton blanc, ce qui la rendra plus résistante à l'épreuve du temps."