Du 13 juillet au 8 août, les ruines de l'abbaye de Villers seront à nouveau le théâtre d'un grand spectacle en plein air. Cette année, ce sont les aventures du Petit Prince, oeuvre la plus connue de Saint-Exupéry, qui seront mises en scène. Un véritable hymne à la fraternité et à l'amour.

Del Diffusion, pour la deuxième année consécutive, doit adapter le gabarit du spectacle d'été qu'elle propose traditionnellement dans les ruines de l'abbaye de Villers. Le grand spectacle théâtral prévu initialement à l'été 2020, la création de Lucrèce Borgia d'après Victor Hugo, est reporté en 2023.

Mais les producteurs ont imaginé une forme théâtrale alternative intégrant pour les spectateurs les obligations de distanciation, de port du masque, etc. Du 13 juillet au 8 août, ils proposeront Le Petit Prince, d'après l'oeuvre d'Antoine de Saint-Exupéry, mis en scène par Alexis Goslain. "Ce conte aborde avec simplicité et poésie des thèmes comme notre lien à l'enfance, le sens de notre existence, le fonctionnement de notre civilisation ou la nécessité de solidarité et d'ouverture à l'autre."

Une oeuvre philosophique et humaniste

Pour le Petit Prince de cet été, les organisateurs annoncent que le spectacle "déploiera toute la théâtralité du conte et nourrira l'imaginaire du spectateur au fil des rencontres du Petit Prince avec de multiples personnages croisés sur des planètes ou dans son dialogue avec l'aviateur solitaire".

Cette adaptation théâtrale offre l'occasion d'explorer en profondeur la poésie, la richesse et les multiples niveaux de lecture de cette oeuvre philosophique et humaniste. La mise en scène d'Alexis Goslain développera un cheminement poétique où se croiseront l'amitié et le secret des étoiles.

© Del Diffusion/Le Petit Prince

Casting

L'aviateur sera joué par Damien De Dobbeleer, le petit prince par François Heuse, et le renard/serpent par Jordan Marty. Apparaitront depuis leur planète la rose (Catherine Cornet), le roi (Pascal Racan), le businessman (Eric De Staercke), le buveur (Denis Carpentier), le géographe (Daniel Hanssens) et le vaniteux (Bruno Georis).

En pratique

Les préventes sont désormais ouvertes au tarif unique de 30 euros, passant à 35 euros à partir du 1er juillet. Du 13 juillet au 8 août, les représentations débuteront à 21h30, pour 1h15 de spectacle sans entracte.

Plus d'infos sur www.lepetitprince2021.be et infotickets au 070/224.304.

