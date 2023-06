Plus de 500 lieux de cultes belges et grand-ducaux ouvriront gratuitement leurs portes au public à l'occasion de la 16e édition des "Journées Eglises Ouvertes". Un événement qui met traditionnellement le patrimoine religieux de nos régions à l'honneur le premier week-end de juin.

Le thème retenu cette année par les organisateurs de l'événement est "Petits détails, grandes histoires" afin d'emmener les visiteurs à la découverte des récits cachés au coeur des édifices religieux ou enfouis dans la mémoire collective.

"Chaque vitrail, chaque sculpture a quelque chose à nous dire. Les bâtiments eux-mêmes nous racontent une histoire, et les cimetières témoignent de ces vies accomplies, des métiers, de leur place dans la société. Sans oublier ces arbres parfois centenaires, plantés à quelques pas des édifices, et au vertige qui nous prend, rien qu'à imaginer toutes les aventures dont ils ont été témoins", expliquent encore les organisateurs.

Vous pourrez, selon les endroits, assister à une série d'animations telles que des expositions, conférences, concerts d'orgues, visites guidées, spectacles... et vous laisser imprégner de la paix et la tranquillité qui règnent dans ces églises. Amoureux du patrimoine, de la culture, de l'histoire, poussez les portes des édifices proches de chez vous!

Découvrez le programme complet sur https://openchurches.eu/fr/evenements/journees-eglises-ouvertes-2023

