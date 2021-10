Depuis le 1er octobre, la carte d'identité seule n'est plus valide pour rentrer au Royaume-Uni, qui exige désormais des citoyens européens ou suisses qu'ils présentent un passeport, une des dernières conséquences en date du Brexit.

Vous comptez partir prochainement à Londres, Édimbourg ou Cambridge? Ne trainez pas et rendez-vous à la commune pour commander votre passeport. En raison du Brexit, les règles de libre-circulation ne s'appliquent plus à destination et en provenance du Royaume-Uni. Les formalités à la frontière (migratoires, douanières, etc.) sont dès lors rétablies.

Plus question donc de voyager au Royaume-Uni uniquement muni de sa carte d'identité. Le passeport est désormais obligatoire. Le document présenté par les citoyens de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ainsi que de la Suisse devra par ailleurs être en cours de validité pour la totalité du séjour sur place.

Pour les voyages touristiques de courte durée, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne sont exemptés de visa. Pour tout séjour supérieur à six mois, un visa sera néanmoins demandé en fonction du motif du voyage. Pour vérifier si vous en avez besoin, vous pouvez compléter ce formulaire en ligne.

Quelques exceptions

Cependant, certaines exemptions seront appliquées pour les voyageurs qui remplissent des conditions spécifiques:

Pour les résidents européens ou suisses au Royaume-Uni ayant le "settled status" ou "pre-settled status" , la carte d'identité restera valable jusqu'en 2025.

, la carte d'identité restera valable jusqu'en 2025. C'est également le cas pour les personnes qui possèdent un permis familial du programme d'établissement de l'Union européenne .

. Les citoyens qui présentent un permis valide de travailleur frontalier ou ceux qui ont été autorisés à recevoir des soins de santé planifiésen Grande-Bretagne, selon le "S2 arrangement", peuvent pénétrer sur le territoire sans passeport.

