Le pass musées, qui donne accès à de nombreux musées pour 50 euros, a déjà été vendu plus de 100.000 fois depuis son lancement il y a un an et demi, a communiqué l'organisation musuemPASSmusées.

Le Museum Pass (pass musées, NDLR) a été lancé le 20 septembre 2018 et donne un accès illimité à 170 musées à Bruxelles, en Wallonie et en Flandre. Il coûte 50 euros et a une validité d'un an.

La vente du pass musées a déjà dépassé la barre des 100.000 exemplaires et a, notamment, connu une forte progression en fin d'année dernière où le pass a souvent été offert en cadeau pour les fêtes.

Près d'un demi-million de personnes ont déjà utilisé le pass pour visiter les musées. Parmi les plus populaires, on retrouve notamment le Bozar (Bruxelles), le Festival Europalia (Bruxelles), le Musée Art et Histoire (Bruxelles) mais aussi le Musée des Beaux-Arts (Mons) et le Musée Félicien Rops (Namur).

Plus d'infos sur www.museumpassmusees.be

