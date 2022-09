Le Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers (KMSKA) rouvrira ses portes samedi après une longue cure de Jouvence. En plus d'avoir été complètement restauré et rénové, l'édifice a également vu son espace augmenter de plus d'un tiers grâce au remplacement des anciens patios par des nouveaux volumes de construction interne.

A l'époque, lorsque les travaux de réfection ont débuté, leur durée n'avait pas été calculée et plusieurs soucis structurels comme la présence d'amiante ou le changement des standards technologiques allaient compliquer et retarder le chantier. En tout, le musée flambant neuf a coûté quelque 100 millions d'euros au gouvernement flamand.

Des partenaires privés ont également pris part au projet pour assurer la pérennité du musée lorsque celui-ci sera enfin rouvert au public.

Outre l'édifice, environ 200 oeuvres ont également eu droit à une restauration. Le public pourra les admirer dans un espace complètement réaménagé, offrant un aspect différent par rapport à l'époque grâce à une toute nouvelle présentation.

© Musée royal des beaux arts

Réorganisation du musée

La répartition des oeuvres a été pensée par "blocs temporels" d'anciens et de nouveaux grands artistes. Entre les deux, une section spéciale a été réservée à James Ensor, tout comme pour le maître baroque Pierre Paul Rubens.

Un choix audacieux a également été fait en plaçant l'art moderne parmi les oeuvres plus anciennes. D'ailleurs, elles seront regroupées par thèmes, plutôt que chronologiquement. Permettant, entre autres, de voir des réalisations de Salvador Dali et de Jan Brueghel se côtoyer.

Grâce à cela, le KMSKA - malgré beaucoup d'oeuvres datant d'avant 1950 - espère attirer plus facilement petits et grands, qu'ils soient amateurs d'arts ou non. Un accompagnement multimédia à l'aide d'écrans tactiles ainsi que l'expérience vécue par les enfants ont également été pris en compte.

null © belga

Métamorphose d'Anvers

Lors de l'inauguration officielle qui s'est tenue mardi, le bourgmestre anversois, Bart De Wever (N-VA), s'est montré enthousiaste à propos de ce musée flambant neuf, qu'il considère comme un des éléments majeurs de la métamorphose que connaît actuellement le sud d'Anvers. En plus du KMSKA, le futur parc Gedempte Zuiderdokken et le projet du nouveau musée d'art moderne vont également y voir le jour.

"Le KMSKA va redevenir le coeur culturel de la ville pour tous les amateurs d'arts. L'ancien musée ne répondait plus aux attentes actuelles, car les visiteurs souhaitent une expérience plus diversifiée", a déclaré M. De Wever.

A l'époque, lorsque les travaux de réfection ont débuté, leur durée n'avait pas été calculée et plusieurs soucis structurels comme la présence d'amiante ou le changement des standards technologiques allaient compliquer et retarder le chantier. En tout, le musée flambant neuf a coûté quelque 100 millions d'euros au gouvernement flamand. Des partenaires privés ont également pris part au projet pour assurer la pérennité du musée lorsque celui-ci sera enfin rouvert au public. Outre l'édifice, environ 200 oeuvres ont également eu droit à une restauration. Le public pourra les admirer dans un espace complètement réaménagé, offrant un aspect différent par rapport à l'époque grâce à une toute nouvelle présentation.La répartition des oeuvres a été pensée par "blocs temporels" d'anciens et de nouveaux grands artistes. Entre les deux, une section spéciale a été réservée à James Ensor, tout comme pour le maître baroque Pierre Paul Rubens. Un choix audacieux a également été fait en plaçant l'art moderne parmi les oeuvres plus anciennes. D'ailleurs, elles seront regroupées par thèmes, plutôt que chronologiquement. Permettant, entre autres, de voir des réalisations de Salvador Dali et de Jan Brueghel se côtoyer. Grâce à cela, le KMSKA - malgré beaucoup d'oeuvres datant d'avant 1950 - espère attirer plus facilement petits et grands, qu'ils soient amateurs d'arts ou non. Un accompagnement multimédia à l'aide d'écrans tactiles ainsi que l'expérience vécue par les enfants ont également été pris en compte. Lors de l'inauguration officielle qui s'est tenue mardi, le bourgmestre anversois, Bart De Wever (N-VA), s'est montré enthousiaste à propos de ce musée flambant neuf, qu'il considère comme un des éléments majeurs de la métamorphose que connaît actuellement le sud d'Anvers. En plus du KMSKA, le futur parc Gedempte Zuiderdokken et le projet du nouveau musée d'art moderne vont également y voir le jour. "Le KMSKA va redevenir le coeur culturel de la ville pour tous les amateurs d'arts. L'ancien musée ne répondait plus aux attentes actuelles, car les visiteurs souhaitent une expérience plus diversifiée", a déclaré M. De Wever.