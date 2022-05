A l'occasion des 40 ans du Musée du Tram, promenez-vous, ce 22 mai, sur le réseau des transports publics bruxellois à bord de trams et bus historiques. En vedette : un tramway à vapeur du XIXe siècle.

Près de quarante véhicules d'époque seront de sortie, ce dimanche de 11h à 18h, pour le plus grand plaisir des amateurs et nostalgiques. "Des trams historiques qui remplaceront les véhicules qui circulent habituellement sur les lignes 39 et 44, mais aussi d'anciens bus qui leur feront concurrence tout le long du trajet", indique la STIB.?

Plusieurs itinéraires

Différents itinéraires ont été créés en fonction des différentes époques. "Sur le trajet qui relie Montgomery à Stockel, temporairement rebaptisé ligne 31, les voyageurs pourront embarquer dans des trams historiques à pantographe." Le pantographe est le dispositif situé sur le toit du tram qui lui permet de capter le courant sur la caténaire. Des trams Belle Epoque circuleront sur la ligne de Montgomery à Merode, temporairement baptisée ligne BE, et des trams historiques à flèche (soit une perche reliant le tramway à la caténaire) seront de sortie sur la ligne de Montgomery à Tervuren Station, baptisée ligne 40. Côté bus, le trajet entre Montgomery et Ban Eik, provisoirement rebaptisé ligne 30, sera assuré par des bus historiques qui passeront par Roodebeek, le Musée du Tram et Tervuren. Les voyageurs pourront embarquer librement dans les véhicules historiques alors que les autres véhicules du réseau sont accessibles au tarif normal, précise la STIB.

© DR

Le tram à vapeur "Lucie"

Le clou des attractions de cet anniversaire sera le retour dans les rues de Bruxelles d'un tramway à vapeur. "Baptisé Lucie, le véhicule, fabriqué par la société John Cockerill à Seraing, date de 1890 et était exploité par la société des Tramways de l'Est de Bruxelles. Après avoir quitté la capitale en 1891, Lucie est passée par Angleur, Silly et Vilvorde avant de partir pour le Royaume-Uni, en 1987." La locomotive, sans wagon, circulera le 22 mai sur un tronçon de la ligne 8, devant le Château Malou, à Woluwe-Saint-Lambert, entre les arrêts Voot et Woluwe Shopping. La STIB précise qu'il ne sera pas possible de monter dans ce tramway, identifié par la lettre "L".

Profitez des festivités des 40 ans du Musée du Tram pour (re)découvrir la collection unique de véhicules et d'objets du hall de ce musée, fondé en 1982 par des collaborateurs de la STIB et des amateurs passionnés de transport public. Un riche patrimoine pour ravir petits et grands!

Musée du Tram, 364 av. de Tervueren, 1150 Bruxelles. Dimanche 22/5 de 11 à 18h. Programme complet : https://trammuseum.brussels/le_musee_du_tram_fete_ses_40-ans/

