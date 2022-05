Le gouvernement bruxellois a décidé de protéger le Mont des Arts au titre de patrimoine bruxellois. Le site, situé au coeur de la capitale, est géré par la Régie des bâtiments, qui relève du Fédéral.

Le Mont des Arts est un complexe urbanistique comprenant la Bibliothèque royale de Belgique, les Archives générales du Royaume, le centre de congrès Square et un jardin. Il a été développé entre 1954 et 1969 par les architectes Jules Ghobert et Maurice Houyoux entre la place royale et la place de l'Albertine. Ses célèbres jardins symétriques ont, eux, été dessinés par l'architecte paysagiste René Pechère. Aménagé sur plusieurs niveaux au coeur du quartier des grands musées bruxellois, le Mont des Arts assure aux visiteurs de la capitale un endroit de répit tout en offrant un joli panorama sur la ville, dont la tour de l'Hôtel de ville. "Cet endroit magnifique donne forme et définit l'identité de notre ville. Sa protection fait que toute adaptation du site dans le futur sera impossible", commente le secrétaire d'État bruxellois en charge du Patrimoine, Pascal Smet (Vooruit).