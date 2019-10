Pour ceux qui ne connaissent pas (encore) le principe : le LIVE Magazine des enfants est la création d'un journal vivant, où reportages, histoires et bande dessinée sont racontés sur scène plutôt que sur papier. Un spectacle unique pour les enfants de 7 à 12 ans.

À l'occasion de cette nouvelle édition du LIVE Magazine, les enfants sont invités à découvrir le monde et son actualité grâce à divers spectacles interactifs. Journalistes, auteurs jeunesse et dessinateurs se relayeront sur scène afin de partager des histoires vraies et créer, in fine, un journal vivant en direct.

On va au théâtre au lieu de tourner les pages, on assiste à un spectacle et on retrouve toutes les rubriques préférées des enfants. Tout est là, sauf que c'est en vrai et en direct !

Au programme ? Des blagues, des reportages, des expériences, de la musique et plein d'autres surprises. Bref, tous les ingrédients nécessaires à la création des différentes rubriques des magazines jeunesse.