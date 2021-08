Avec les Jeux olympiques de Tokyo, tous les regards se sont tournés vers le Japon cet été. Le pays du Soleil Levant vous fascine et vous rêvez d'en découvrir davantage de la culture nippone? Évadez-vous à deux pas de chez vous! Jardin, architecture, gastronomie... La Belgique regorge de pépites typiquement japonaises.

L'art populaire

Installé dans une maison de style Bauhaus, l'Institut Lussato abrite des pièces d'art Mingei, soit issues de l'art populaire, en opposition à l'art aristocratique ou impérial du Japon. Il s'agit donc d'objets de la vie quotidienne: céramiques, paniers en bambou, laques, théières, outils, masques, kimonos... Cette collection fascinante compte déjà plus de 300 pièces datant du Ve et au XXe siècle. Des cycles de calligraphie, d'origami, de furoshiki (pliage de tissus servant d'emballage) et d'ikebana (composition florale), des ateliers de méditation et des cérémonies du thé y sont aussi organisés. De même, des expositions sont régulièrement programmées. Institut Lussato, 52-54 av. de la Sapinière, Bruxelles. www.brunolussatoinstitute.be Direction Hasselt pour flâner dans le plus grand Jardin japonais d'Europe! Un magnifique parc de 2,5 hectares parsemé de cascades, cerisiers, bonsaïs, pins, etc. Célébrez-y le début de l'été le 4 juillet, soit Tanabata, en inscrivant un souhait sur un papier à accrocher sur une branche de bambou. Le 6 août, des ateliers d'origami (art du pliage du papier) commémoreront les victimes des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki, en 1945. Ensuite, du 13 au 15 août, place à Obon, une fête traditionnelle pour honorer les ancêtres: en soirée, posez votre lanterne sur l'eau afin d'illuminer le parc. Participez aussi à d'autres activités comme une cérémonie du thé, un rituel authentique unissant art et tradition. Jardin japonais, 15 gouverneur Verwilghensingel, Hasselt. www.visithasselt.be Dans un cadre zen d'inspiration nippone, le nouveau café Otakafé, à Liège, propose un concept original: feuilleter, sur place, des mangas sur base d'un pass lecture. Un choix parmi plus de 2.000 bandes dessinées japonaises! Optez, par exemple, pour un des tomes de l'intégrale du best- seller "One Piece", en sirotant un thé matcha et en grignotant un mochi (un gâteau de riz gluant) ou un snack typique. Otakafé, 34 rue de la Régence, Liège. www.otakafe.com La Tour japonaise est hélas fermée pour rénovation mais on peut l'apercevoir depuis la rue ou en se baladant dans le joli parc du Pavillon chinois, juste en face. La petite histoire de ce surprenant bâtiment qui se dresse majestueusement en lisière du Palais royal? Lors de l'Exposition universelle de Paris, en 1900, le Roi Léopold II fut émerveillé par une tour nippone. Il a souhaité la reproduire à Laeken pour y concrétiser son projet de musée exotique de plein air. Tout simplement! Tour japonaise, 44 av. Van Praet, Bruxelles. Détendez-vous en vous initiant aux sentô, soit des bains publics traditionnels japonais! Une dizaine de baignoires individuelles en bois précieux sont disposées dans un espace splendide créé par le designer bruxellois Lionel Jadot. L'idée? Purifier son esprit et son corps dans une eau à environ 42°C, parfumée aux huiles essentielles comme le yuzu ou le sugi. Enfilez ensuite un yukata (léger kimono) pour profiter au bar d'un saké ou d'un thé vert. Un moment de bien-être, sur fond de musique nippone, dans une ambiance tamisée, mystérieuse, presque clandestine même! On peut prolonger l'expérience par un sauna. Atsukan, sous-sols du JAM Hôtel, 132 ch. de Charleroi, Bruxelles. www.jamhotel.be/atsukan Faites voyager vos papilles au Kamo, le seul restaurant japonais étoilé en Belgique où vous dégusterez une cuisine authentique. Des sushis, des sashimis et bien d'autres préparations raffinées pour expérimenter la saveur umami (traduisez "savoureux"). Plutôt envie d'un petit goûter? Faites une halte à la pâtisserie-chocolaterie de Yasushi Sasaki pour tester du chocolat au thé matcha, un dorayaki (sorte de pancake aux haricots rouges) ou encore des gourmandises européennes "japonisées" comme une crème brûlée au thé vert. Mmmh... Kamo, 550A ch. de Waterloo, Bruxelles. www.restaurant-kamo.be Yasushi Sasaki, 10 av. des Franciscains, Bruxelles. www.patisserie-sasaki.be