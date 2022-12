Le Guide Avantages 2023

Vous découvrirez, dans ce guide, des propositions de voyages à des prix avantageux, des réductions sur les prix d'entrée de musées, d'expositions, de parcs d'attractions, ... mais aussi des réductions sur des produits divers. Tous ces avantages sont réservés aux abonnés de Plus Magazine et liés à la Carte Plus Club.

