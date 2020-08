Toute personne voyageant à l'étranger plus de 48 heures doit remplir le "PassengerLocatorForm" en ligne avant de rentrer en Belgique, indépendamment du moyen de transport utilisé.

Toute personne voyageant en bateau ou en avion doit remplir le formulaire quelle que soit la durée du séjour. Les touristes qui rentrent en avion et qui n'ont pas rempli ce formulaire ne pourront pas embarquer. L'obligation s'applique également aux étrangers qui viennent en Belgique pendant au moins 48 heures.

Lorsque vous vous rendez à l'étranger, vous devez impérativement remplir un formulaire en ligne dans les 48h avant votre retour en Belgique. En remplissant ce formulaire, vous consentez à rester en quarantaine pendant 14 jours à votre arrivée en Belgique. Une fois le formulaire rempli, la personne recevra un QR code par courriel. "C'est la preuve que vous avez bien rempli le formulaire. Les voyageurs qui reviennent en avion doivent montrer ce QR code lors de l'embarquement. Si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas embarquer", prévient le centre de crise.

Parmi les informations demandées, il faut par exemple donner nos données personnelles, le pays où nous avons séjourné et le nombre de jours pendant lesquels nous avez voyagé. Si nous revenons en avion, le numéro de vol et de notre siège seront aussi demandés.

Le présent formulaire permet aux agents de santé publique de vous localiser si vous avez été exposé à une maladie transmissible grave. Les informations que vous donnez peuvent être utilisées pour vous contacter dans les 14 jours suivant votre arrivée afin de vérifier les détails saisis sur le présent formulaire. Toute personne venant d'une zone rouge recevra un SMS pour lui demander de se placer en quarantaine et de contacter un médecin, qui lui indiquera où se faire tester. Un coupon permettant de réaliser le test sera envoyé dans un second message.

Pour info, si vous ne disposez pas d'un numéro de téléphone portable, vous devez compléter le document suivant et en garder une copie imprimée avec vous.

Toute personne voyageant en bateau ou en avion doit remplir le formulaire quelle que soit la durée du séjour. Les touristes qui rentrent en avion et qui n'ont pas rempli ce formulaire ne pourront pas embarquer. L'obligation s'applique également aux étrangers qui viennent en Belgique pendant au moins 48 heures.Lorsque vous vous rendez à l'étranger, vous devez impérativement remplir un formulaire en ligne dans les 48h avant votre retour en Belgique. En remplissant ce formulaire, vous consentez à rester en quarantaine pendant 14 jours à votre arrivée en Belgique. Une fois le formulaire rempli, la personne recevra un QR code par courriel. "C'est la preuve que vous avez bien rempli le formulaire. Les voyageurs qui reviennent en avion doivent montrer ce QR code lors de l'embarquement. Si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas embarquer", prévient le centre de crise.Parmi les informations demandées, il faut par exemple donner nos données personnelles, le pays où nous avons séjourné et le nombre de jours pendant lesquels nous avez voyagé. Si nous revenons en avion, le numéro de vol et de notre siège seront aussi demandés. Le présent formulaire permet aux agents de santé publique de vous localiser si vous avez été exposé à une maladie transmissible grave. Les informations que vous donnez peuvent être utilisées pour vous contacter dans les 14 jours suivant votre arrivée afin de vérifier les détails saisis sur le présent formulaire. Toute personne venant d'une zone rouge recevra un SMS pour lui demander de se placer en quarantaine et de contacter un médecin, qui lui indiquera où se faire tester. Un coupon permettant de réaliser le test sera envoyé dans un second message. Pour info, si vous ne disposez pas d'un numéro de téléphone portable, vous devez compléter le document suivant et en garder une copie imprimée avec vous.