Après plusieurs années à l'Acinapolis de Jambes, le Festival international Nature Namur investira le Delta, au coeur de la capitale wallonne. Pas moins de 56 films nature y seront projetés. Le Village Nature, installé à la Citadelle, proposera, de son côté, 25 expos photos.

"Après de belles années à l'Acinapolis de Jambes, le Festival saisit la chance de s'intégrer au magnifique bâtiment provincial du Delta", explique lundi le président de l'événement, Tanguy Dumortier.

Cette 28e édition se déroulera du 14 au 23 octobre. Plus de 35.000 visiteurs sont attendus. Ils pourront profiter des plus belles productions de films et photos nature des quatre coins du monde. Ils sont proposés dans quatre compétitions internationales : photos, films amateurs, films professionnels et films ultra-courts.

"La soirée de compétition des films amateurs est toujours particulière. Ce sont des films différents, artisanaux, loin des standards formatés de la grande distribution. Ils sont tournés avec le coeur", a ajouté Tanguy Dumortier.

Pas moins de 56 films nature dont 14 amateurs, 35 professionnels et 7 ultra-courts ont été sélectionnés parmi les 1.815 qui ont été soumis aux concours. Le film primé "La Panthère des Neiges" de Vincent Munier et Marie Amiguet sera projeté lors de la soirée d'ouverture, en présence des deux réalisateurs. Lors de la soirée de clôture, un hommage sera rendu à Jacques Perrin, avec la projection du film "Océan". Neuf soirées thématiques seront également organisées tout au long des dix jours du festival.

Le Village Nature déménagera et prendra ses quartiers à la Citadelle du jeudi 20 au dimanche 23 octobre. Y seront organisées 25 expos photos, dont 5 en extérieur au coeur du site historique de la Citadelle. L'occasion d'aussi découvrir les 60 photos sélectionnées au Concours international Photo Nature Namur 2022.

Enfin, des conférences et des animations pour les groupes scolaires seront également programmées et plus de 30 balades nature seront proposées.

"Après de belles années à l'Acinapolis de Jambes, le Festival saisit la chance de s'intégrer au magnifique bâtiment provincial du Delta", explique lundi le président de l'événement, Tanguy Dumortier. Cette 28e édition se déroulera du 14 au 23 octobre. Plus de 35.000 visiteurs sont attendus. Ils pourront profiter des plus belles productions de films et photos nature des quatre coins du monde. Ils sont proposés dans quatre compétitions internationales : photos, films amateurs, films professionnels et films ultra-courts. "La soirée de compétition des films amateurs est toujours particulière. Ce sont des films différents, artisanaux, loin des standards formatés de la grande distribution. Ils sont tournés avec le coeur", a ajouté Tanguy Dumortier. Pas moins de 56 films nature dont 14 amateurs, 35 professionnels et 7 ultra-courts ont été sélectionnés parmi les 1.815 qui ont été soumis aux concours. Le film primé "La Panthère des Neiges" de Vincent Munier et Marie Amiguet sera projeté lors de la soirée d'ouverture, en présence des deux réalisateurs. Lors de la soirée de clôture, un hommage sera rendu à Jacques Perrin, avec la projection du film "Océan". Neuf soirées thématiques seront également organisées tout au long des dix jours du festival. Le Village Nature déménagera et prendra ses quartiers à la Citadelle du jeudi 20 au dimanche 23 octobre. Y seront organisées 25 expos photos, dont 5 en extérieur au coeur du site historique de la Citadelle. L'occasion d'aussi découvrir les 60 photos sélectionnées au Concours international Photo Nature Namur 2022. Enfin, des conférences et des animations pour les groupes scolaires seront également programmées et plus de 30 balades nature seront proposées.