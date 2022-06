Au XVIIe siècle, l'élite connaissait déjà les endroits où il fait bon vivre. C'est ainsi que Pierre Paul Rubens découvrit un jour "Het Steen" à Elewijt. Véritable trésor caché, ce castel est riche d'une histoire fascinante.

Rubens et sa femme Hélène Fourment avaient acquis le château néo-Renaissance comme résidence de campagne pour y recevoir des amis. Les très belles dépendances, notamment la demeure de l'intendant et l'orangerie, sont plus tardives.

Rubens ne séjourna là que cinq ans, mais cela suffit pour rendre l'endroit légendaire. Il aurait ainsi peint ses portraits monumentaux dans le grand salon rouge avec vue sur les jardins. Mais les historiens locaux ont découvert qu'à l'époque, cette salle était moins vaste et très mal éclairée. En revanche, Rubens s'est bel et bien inspiré du parc et des alentours pour ses nombreux tableaux représentant des paysages. Le château Rubens est immortalisé sur une célèbre toile exposée à la National Gallery de Londres. Lorsque les descendants de Rubens ont vendu le domaine, les propriétaires successifs y ont apporté de nombreuses modifications.La pittoresque cour intérieure a été le cadre d'un drame. Une plaque apposée sur la maison de l'intendant commémore l'exécution de quatre citoyens pendant la Première Guerre mondiale. Si le château a grand besoin d'être restauré, le parc invite à la flânerie et à l'observation de la nature, comme le maître lui-même aimait tant le faire. Château Rubens, Steendreef, Elewijt. Le parc est ouvert de juin à septembre. Dans les environs: sentier Rubens fléché (6 km de long). rubenskasteel.com, zemst.be/wandelingen-vvv-toerisme-zemst