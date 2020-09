Entre Vérone et Milan, au nord la province de Brescia en Italie, la vallée alpestre baignée par le fleuve Oglio se nomme Val Camonica. Classé premier site italien au patrimoine mondial de l'Unesco pour son art rupestre, ce coin de paradis ne laisse pas de glace...

Près de trois heures, c'est le temps qu'il faut pour quitter Milan et entamer la découverte de ces terres de Lombardie en province de Brescia. Une première halte à Edolo offre l'occasion d'une véritable immersion. Cette petite ville aux rues pavées présente une structure médiévale avec des habitations raffinées, de beaux porches en granit, des portes cloutées, des pavillons en bois et un caractère résolument alpestre. Les imposantes montagnes qui l'enlacent et le fleuve Oglio sont là comme pour saluer votre entrée dans le Val Camonica. A l'heure du déjeuner déjà, les gourmets se lèchent les babines à l'Hostaria La Corte Di Bacco où l'on revisite la cuisine locale.

La route cette fois continue, enchanteresse, jusqu'à la station de ski et de sports d'été Ponte di Legno qui sert à merveille de base pour le séjour. Située à 1.258 mètres d'altitude, elle offre l'hiver tout ce qui est possible d'imaginer pour les sports alpins. Mais du printemps à l'automne, la station se pare de vert et devient le paradis des promeneurs, randonneurs et des amoureux de la bicyclette. Flâner au centre parmi tous les commerces du bourg possède aussi son charme bucolique, ne serait-ce, pour voir et entendre dévaler le torrent Frigidolfo sous son pont en mélèze. Ponte di Legno est encerclée de pas moins de 3 parcs naturels à proximité immédiate, 500 km de sentiers balisés pour bikers et randonneurs de tous niveaux. Sept télé-cabines restent ouvertes tout l'été. L'une d'entre elles, via Tonale, permet de monter presqu'au ciel, sur le glacier de Presena... Réputé comme un des rares glaciers skiable en été, Presena (3.069 mètres) doit, depuis 2008, se couvrir en été pour se protéger du soleil et donc de la fonte. Une grande couverture blanche de 39.000 m2 et 4mm d'épaisseur ralentit sa fonte de 60%. Après la spectaculaire montée en téléphérique, du haut de ce glacier, tranquillement assis dans un transat, on ne peut s'empêcher de penser aux dangers du réchaffement climatique... Impossible de manquer le village de Case Di Viso , niché à 1753 mètres d'altitude. Seules quelques familles y vivent en été. L'hiver, les températures sont beaucoup trop froides et les routes sont fermées ! Les alentours sont d'une richesse incroyable tant au niveau de la faune (chamois, chevreuils, marmottes et aigles s'observent sans jumelles ! ) que de la flore qui s'épanouit au gré des saisons. Un parcours circulaire ponctué d'arrêts avec bancs ou tables permet d'en faire le tour en suivant le fougueux torrent et découvrir les méandres des ruisseaux formant de superbes dessins sur le flanc des montagnes.Plus loin, on tombe forcément sur l'artiste du village ! Andréas Bezzi, un artiste fromager qui produit un exquis Silter D.O.P aux saveurs exquises. Ce fromage tient son nom des anfractuosités de la roche où l'on place les fromages au début de l'affinage. Mûri entre 6 et 12 mois, il dégage une saveur douce et intense. Sa couleur grise au début change avec le vieillissement et passe du jaune à l'ambre pour les plus vieux... Notre bel itinéraire nous mène ensuite plus au sud sur le Lac d'Iséo. Au départ de Pisogne, on trouve facilement un bateau pour partir en balade sur ce lac. Planches à voiles, kitesurf... et pêcheurs se partagent l'étendue aquatique. Du bateau, on a une très belle vue sur les rives de Bergame ou de Brescia, les deux rivalisant par la diversité de leurs paysages.But ultime de cette promenade, l'île de Monte Isola, la plus grande île lacustre habitée d'Europe. Voitures interdites bien sûr (sauf autorisation), c'est donc en bus ou à pied que l'on découvre la douzaine de site d'intérêts et de villages typiques et si charmants qu'ils ont rejoint le club assez sélect des plus beaux villages d'Italie. Incontournable de l'île lacustre, le Castello Olfredi, château médiéval dont le corps principal, ancien monastère du XIVe siècle, s'est à ce jour mué en un superbe 4 étoiles. De sa terrasse et de certaines chambres, une vue panoramique surplombe le village de pêcheurs de Peschiera Maraglio et la vaste étendue d'eau couleur jade ourlée de ses monts verts. Le manoir partiellement rénové a gardé de nombreux détails originaux comme les impressionnantes poutres en bois de chêne. Toute la région qui s'étend du sud-ouest du lac d'Iséo à l'ouest de Brescia est baignée de vignes et de vignobles où l'on produit les bulles de la " Courte France " ! Des mousseux principalement, en production organique à plus de 65%, mêlant les cépages Pinot Noir, Chardonnay, Pinot blanc, ce dernier toujours présent à concurrence de 50% maximum. Depuis 2017, on peut aussi ajouter 10% maximum du cépage très local Erbama.Les vins mousseux de la Franciacorta sont de méthode Champenoise avec refermentation en bouteille. Ils sont DOCG depuis 1995, montés rapidement en qualité grâce à la rigueur et au savoir faire des vignerons. De fines bulles qui tiennent pour la plupart la comparaison avec certains champagnes, leur prix y compris. L'Azienda Agricola ll Mosnel à Camignone est l'une des caves où nous avons glané ces explications précises et passionnées, et où l'on peut ensuite prendre un repas rustique mais délicieux tout en dégustant leurs meilleurs mousseux. La gastronomie en Lombardie, ce sont toujours d'émouvantes histoires de famille. Un bel exemple est la Cantina Bignotti Cultivar Delle Volte à Piamborno. Sur la propriété, Marco et Andréa content à chaque visiteur le secret de la richesse de leurs vins. Dégustation obligatoire accompagnée par les délicieuses charcuteries régionales dont l'incroyablement Speck di Picora (brebis) ou le Salami Misto (porc & boeuf). Sacrés Lombards !