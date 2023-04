Se nourrir sainement hors de chez soi n'a rien de compliqué, il suffit d'un peu de préparation. Pour ce faire, rien de tel que le "batch cooking". Connaissez-vous cette tendance culinaire qui vous fait gagner du temps... et de l'argent?

Au boulot, vous avez tendance à manger sur le pouce? Le repas de midi est pourtant important, il faut prendre le temps de le déguster, loin des distractions du bureau. Pour éviter d'acheter des "crasses" au distributeur, préparez-vous un lunch pack complet, avec des en-cas sains! Vous n'avez pas le temps le matin? Le "batch cooking" ("cuisiner en lots"), comme on l'appelle, peut être une solution.

Une fois par semaine, préparez des plats en grande quantité, puis répartissez-les dans des boîtes hermétiques. Tout est possible ou presque: salades, pâtes, wraps, soupe... Vous pouvez aussi les surgeler en portions. Mettez les aliments qui devront être réchauffés dans une boîte supportant le four ou le micro-ondes - ou, à défaut, dans un thermos.

Préparer et stocker

Au menu cette semaine: salade de pois chiche, tarte chèvre/épinards, crumble d'endives et pâtes aux crevettes. Peu de viande et de poisson, pour conserver ces plats plus longtemps. Tous ces aliments seront découpés - certains cuisinés à l'avance - avant d'être stockés au réfrigérateur, prêts à être réchauffés et dégustés au fil de la semaine, suivant la méthode du batch cooking, qui vise à anticiper ce qu'on va manger pour mieux maîtriser son budget.

Pour composer un joli sac lunch, ajoutez-y une gourde d'eau, un fruit frais et un snack type barre énergétique. Vous voilà prêt à affronter une journée hors de chez vous, et vous régaler!

N'acheter que le strict minimum Le batch cooking est l'ennemi du gaspillage alimentaire. L'objectif? Acheter vraiment le strict nécessaire, éviter d'acheter des choses qui vont pourrir ou qu'on risque de ne pas utiliser.

