Barbara d'Ursel de Bousies et son mari ont quitté la campagne limbourgeoise pour s'installer en France, dans la Vallée du Loir, au Château du Lude. Le Loir coule dans une vallée qui recense pas moins de 140 manoirs et châteaux.

LE LUDE ET SON CHÂTEAU

...

À mi-chemin entre Tours et Le Mans, aux portes de l'Anjou et de la Touraine, Le Lude, son château et ses nombreuses demeures en pierre de tuffeau blanc aux toits ardoisés datent de l'époque du Moyen-Âge. Certains bâtiments arborent encore une belle façade de style Renaissance, comme l'hôtel-Dieu et la chapelle Notre Dame de la Charité du XVIIIe siècle. Comme de nombreux autres châteaux de la région, le nôtre se visite également mais a ceci de particulier qu'il est un des rares à avoir été habité sans interruption depuis sa construction au Xe siècle. Sa façade Renaissance est unique en son genre. Les visiteurs ont accès aux cinq étages et peuvent ainsi se faire une petite idée de l'élégance des salons et de la vie domestique, des cuisines à la lingerie. J'emmène toujours la famille et les amis dans la Vallée du Loir. Moins connu que sa grande soeur la Loire, il serpente sur près de 300 kilomètres. La vallée compte une centaine de châteaux et de belles demeures. La route qui longe le Loir passe par des petits villages pittoresques, comme Poncé sur Loir, la Possonnière, Montoire et Troo, connu pour ses maisons troglodytes. Le vignoble de Jasnières est une étape incontournable. Son vin blanc est d'une qualité exceptionnelle. Je recommande vivement les châteaux de Champchevrier, Langeais et Villandry qui abrite un des plus beaux jardins de France. Ainsi que le château de Montgeoffroy, le plus près de chez nous. Le village La Chartre-sur-le-Loir, à une trentaine de kilomètres de Le Lude, est une de mes destinations préférées. Il y fait bon flâner dans les ruelles, chiner chez les nombreux brocanteurs et antiquaires. Le Mans, ses murailles gallo-romaines, sa superbe cathédrale et sa vieille ville ne manquent pas d'intérêt non plus. Le château d'Angers, à une petite heure de route, est renommé pour sa tapisserie de l'Apocalypse. Réalisée au XIVe siècle, cette oeuvre de 100 mètres de longueur comporte 74 scènes illustrant l'apocalypse ainsi que le contexte historique de la guerre de Cent Ans. La ville de Tours se trouve à 80 km. Chef-lieu du département, Tours rassemble de nombreux commerces. La Place Plumereau et ses jolies maisons à colombages est un endroit très agréable où siroter un café en terrasse. Tours compte également des jardins remarquables dont le Jardin des Prébendes d'Oé du XIXe siècle et le Jardin Botanique. Les rillettes sont une des spécialités de la Sarthe. Ce pâté de viande de porc est cuit dans du gras de porc. La marmite sarthoise, sorte de waterzooi à base de poissons de rivière comme la truite et le sandre, et les champignons des bois sont des incontournables de la gastronomie locale. Sans oublier le filet mignon fumé et les fromages fermiers des alentours. Quelques suggestions de bonnes adresses pour y goûter? Miton à Chahaignes, les Mères Cocottes à Beaumont-sur-Dême et la Renaissance à Le Lude. Envie de goûter à la vie de château? Je recommande le Château d'Hodebert à St-Paterne-Racan. Cet édifice du XVIe siècle est géré de main de maître par la famille de la Bouillerie qui a racheté en 2004 cet ancien patrimoine familial. Les nouveaux propriétaires ont réalisé de lourds travaux de restauration dans le plus grand respect des intérieurs historiques. Il est possible d'y loger en chambre ou en maison d'hôte, dans les pavillons du parc. Le village de Malicorne-sur-Sarthe est réputé pour sa longue tradition de faïence: vaisselle et objets de décoration en argile émaillée de façon traditionnelle. L'atelier de Bourg Joly en propose une impressionnante variété. Poncé sur Loir est le fief des souffleurs de verre, des artisans et des artistes contemporains. Pensez aussi à rapporter des produits régionaux et des vins de Jasnières... Le principal atout de la Vallée du Loir est sa ruralité. Les descriptions fantastiques de la campagne française, telles qu'on peut les lire dans la littérature classique de Pierre de Ronsard et Maurice Genevoix, se vérifient encore de nos jours. Rien de tel qu'un séjour dans la Vallée du Loir pour retrouver les plaisirs simples de la vie: balades à pied ou à vélo au bord de l'eau, pêche... Un bel itinéraire cyclable longe d'ailleurs la Vallée du Loir. Le paysage doucement vallonné se découvre à vélo sans grands efforts physiques. Ajoutez-y le charme des cafés de campagne, l'artisanat traditionnel, les forêts denses, le tuffeau typique des villes et des villages de chez nous... Le tableau est des plus bucoliques.