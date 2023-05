La toute nouvelle "Route des châteaux de l'Escaut", officiellement inaugurée en septembre dernier, est un itinéraire reliant sept châteaux notables situés le long du fleuve, entre Gand et Anvers.

Si les points de départ et d'arrivée sont déjà très célèbres (le château des Comtes à Gand et le Steen d'Anvers), le parcours vise à mettre en lumière d'autres sites moins connus mais emblématiques de l'histoire architecturale de nos régions, depuis la forteresse médiévale inexp...

Si les points de départ et d'arrivée sont déjà très célèbres (le château des Comtes à Gand et le Steen d'Anvers), le parcours vise à mettre en lumière d'autres sites moins connus mais emblématiques de l'histoire architecturale de nos régions, depuis la forteresse médiévale inexpugnable jusqu'à la luxueuse demeure de plaisance. Citons par exemple le château de Wissekerke (dont la rénovation se termine et qui, au moment d'écrire ces lignes, devrait rouvrir le 25 mars), l'un des tous premiers châteaux néogothiques de Belgique, ou encore le Château de conte de fée de Marnix de Sainte-Aldegonde, à Bornem. L'inauguration de la route a été l'occasion d'une refonte de l'offre touristique: le château de Laarne, l'un des châteaux à douves les mieux préservés du pays et dont l'origine remonte au XIIe siècle, propose ainsi désormais "Heksen!" ("Sorcières!") une visite agrémentée de vidéos consacrée à l'un des épisodes les plus sombres de l'histoire des lieux. . Cerise sur le gâteau: la Route traverse la zone naturelle de la vallée de l'Escaut, candidate pour obtenir le label de parc naturel national. De quoi s'offrir une pause nature entre deux visites! Un tout petit bémol: tous les châteaux ne sont pas accessibles à l'improviste. Avant de se mettre en route, un minimum de vérifications et de planification s'impose donc.