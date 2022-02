Aussi appelé Lait d'or, cette boisson à base de curcuma - qui lui donne d'ailleurs sa jolie teinte dorée - est connue pour ses multiples vertus: anti-inflammatoire, antioxydant ou encore stimulation du système immunitaire... On vous donne la recette de cet élixir de santé!

Origininaire d'Inde, la recette traditionnelle du Golden latte est issue de la médecine ayurvédique. Et pour cause: le curcuma, l'épice qu'on retrouve dans ce breuvage, possède de nombreuses propriétés thérapeutiques. Il a non seulement un très fort pouvoir antioxydant, mais il inhibe aussi les inflammations, il soulage les troubles digestifs, il est bon pour la peau, il a des vertus antiseptiques et antibactériennes... Cela fait donc du Lait d'or la boisson healthy par excellence. Vous souhaitez en préparer vous-même à la maison? Suivez notre recette, simple mais efficace!

La recette

Ingrédient pour 4 pers. (durée: 15 min)

800 ml de lait végétal

4 cm de racine de curcuma

2 cm de gingembre

1/2 c. à c. de poivre en grains

1/2 c. à c. de cannelle en poudre

un édulcorant, au choix

poudre de curcuma

Préparation

1. Chauffez le lait végétal dans un poêlon, à feu doux (sans bouillir).

2. Pelez le curcuma et le gingembre, râpez-les et ajoutez-les au lait avec le poivre et la cannelle. Laissez infuser 10 min. minimum.

3. Ajoutez l'édulcorant (ex. miel ou sirop d'érable). Tamisez le lait, fouettez-le, versez dans des verres et saupoudrez de curcuma.

