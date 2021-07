Une catégorie de voyageurs échappe plus facilement à la règle : les conducteurs.

Pendant les vacances d'été, environ 200.000 personnes remplissent chaque semaine un formulaire PLF au retour d'un voyage à l'étranger. Ces chiffres, communiqués par Saniport (organisation qui contrôle l'afflux de ces formulaires), sont rapportés par les journaux du groupe Mediahuis.

Un chiffre qui est jugé très bas. Selon une estimation approximative basée sur les données de Statbel, les Belges effectueront plus de quatre millions de voyages à l'étranger cet été. Avec 200.000 formulaires PLF par semaine, on arrive à moins de deux millions de formulaires remplis pour tout l'été. Soit moins de la moitié.

Ce sont surtout les personnes qui voyagent en voiture qui échappent à cette règle. "Cela reste un point sensible. Mais il est évident que nous ne pouvons pas fermer toutes les frontières et contrôler chaque voiture", déclare Karine Moykens, du Comité interfédéral testing et tracing. La police a néanmoins promis d'augmenter le nombre de contrôles.

Que dois-je faire? Vous devez remplir le formulaire de localisation des passagers (PLF) dans les 48 heures précédant votre arrivée en Belgique, même si vous êtes vacciné. Le PLF doit être rempli par : Toutes les personnes qui se rendent en Belgique , sauf : lorsqu'elles séjournent moins de 48 heures en Belgique ou lors du retour en Belgique après un séjour à l'étranger de moins de 48 heures.

, sauf : lorsqu'elles séjournent moins de 48 heures en Belgique ou lors du retour en Belgique après un séjour à l'étranger de moins de 48 heures. Vous vous rendez en Belgique en avion ou en bateau ? Dans ce cas, vous devez toujours remplir le PLF, même si vous séjournez en Belgique pour moins de 48 heures ou si vous étiez à l'étranger pour moins de 48 heures.

Dans ce cas, vous devez toujours remplir le PLF, même si vous séjournez en Belgique pour moins de 48 heures ou si vous étiez à l'étranger pour moins de 48 heures. Vous voyagez en train ou en bus depuis un pays situé en dehors de l'UE ou de l'espace Schengen ? Dans ce cas, vous devez toujours remplir le PLF, même si vous séjournez en Belgique pour moins de 48 heures ou si vous étiez à l'étranger pour moins de 48 heures.

depuis un pays situé en dehors de l'UE ou de l'espace Schengen ? Dans ce cas, vous devez toujours remplir le PLF, même si vous séjournez en Belgique pour moins de 48 heures ou si vous étiez à l'étranger pour moins de 48 heures. Si vous avez séjourné dans un pays à très haut risque au cours des 14 derniers jours, vous devez toujours remplir le PLF, quelle que soit la durée de votre séjour. Une fois le formulaire complété, vous recevrez un QR code par e-mail. Ce code QR est la preuve que vous l'avez rempli. Vous voyagez en avion ou en bateau ? Vous devez alors montrer ce QR code lors de l'embarquement. Plus d'infos Vérifiez le code couleur du pays dans lequel vous avez séjourné et/ou si ce pays se trouve sur la liste des pays à très haut risque.

Vérifiez quel certificat COVID vous possédez sur www.covidsafe.be. En principe, vous devez en faire la demande avant le départ.

