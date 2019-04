Ces dernières années, Avignon a fait l'objet d'un sérieux lifting qui lui permet de rayonner à nouveau dans toute sa splendeur provençale.

Nous arrivons à Avignon juste après le passage du mistral, ce qui rend le ciel plus bleu que bleu affirment les habitants de la cité des Papes. Nous avons donc de la chance. Avignon se situe dans le département provençal du Vaucluse et affiche toutes les caractéristiques romantiques qu'on se fait de la Provence : façades ocres, volets vert olive, petites terrasses à l'ombre des des platanes, parfum de savons à la lavande, boutiques artisanales, marchés authentiques et surtout de la lumière, beaucoup de lumière. Celle-là même qui, jadis, a attiré les plus grands peintres dans la région.

