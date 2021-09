Dans la Maison Rubens à Anvers, "Le cabinet d'art de Cornelis van der Geest" est à nouveau exposé et a retrouvé toute sa gloire d'antan. Le tableau revient enfin après plus de deux ans de restauration.

Il s'agit d'une oeuvre peinte en 1628 par Willem Van Haecht, car la Maison Rubens n'abrite pas seulement des oeuvres du maître lui-même, mais aussi de contemporains qui ont un lien avec Pierre Paul Rubens d'une manière ou d'une autre. Selon le directeur de la Maison Rubens, Ben van Beneden, il s'agit d'un élément clé de la collection. Il figure d'ailleurs officiellement sur la liste des pièces majeures flamandes.

Couleurs éclatantes et deuxième support

La peinture, vieille de plusieurs siècles, présentait des fissures et des déchirures. Mais le plus gros problème était le support même de l'oeuvre, le panneau de bois sur lequel il était peint. Le panneau en chêne est constitué de sept planches horizontales et une verticale qui se dilatent et se contractent dans des directions opposées et créent ainsi des tensions sur les couches de peinture. Ces tensions internes ont entraîné des craquelures, des boursouflures, des accumulations de peinture, des joints ouverts et des fissures visibles.

Pendant plus de deux ans, "Le cabinet d'art de Cornelis Van der Geest" est resté au KIK, l'Institut royal du patrimoine artistique. Lors de la restauration, la couche de peinture a été méticuleusement restaurée afin que les couleurs retrouvent tout leur éclat d'origine. Le panneau original a reçu un support secondaire: un panneau particulièrement flexible et élastique capable d'absorber le mouvement des planches. Ce système issu de l'aviation et spécialement imaginé pour le Cabinet d'art permet d'assurer la conservation de ce chef d'oeuvre pour les générations à venir.

Inventaire visuel

"Le cabinet d'art de Cornelis van der Geest" est un hommage de Willem Van Haecht à son patron, le riche négociant et collectionneur du même nom. Pourquoi cette oeuvre est-elle si importante pour la Maison Rubens ? Il constitue un inventaire visuel important et une ode à la peinture du XVIIe siècle, déclare M. van Beneden.

La peinture des cabinets d'art (ou la peinture de constkamers) formait un courant pictural à cette époque. Outre les oeuvres, elles présentaient généralement des amateurs d'art et des personnalités importantes. Van Haecht a peint la visite des archiducs Albrecht et Isabella de la célèbre collection d'art de Cornelis van der Geest à l'occasion d'un séjour à Anvers du 15 au 27 août 1615.

Cette peinture est impressionnante, et rassemble plusieurs oeuvres d'art, dont la Bataille des Amazones de Rubens et la Femme à la toilette de Jan van Eyck. Ces peintures sont d'une étonnante précision. Le cabinet d'art abrite l'élite culturelle de l'Anvers du XVIIe siècle, le milieu dans lequel Rubens a vécu, comme Anthonie Van Dyck, le bourgmestre Nicolaas Rockox et Van der Geest lui-même.

"Le cabinet d'art de Cornelis van der Geest" est à nouveau exposé à sa place originale et dans une boîte climatique qui maintient des conditions optimales. "Ce tableau est très précieux et rare et nous espérons qu'il ne devra que rarement quitter la Maison Rubens", déclare le directeur M. Van Beneden.

Plus d'infos sur rubenshuis.be

