La "Maison Hannon", bâtiment aux formes très particulières qui se trouve sur un coin de l'avenue Brugmann à Saint-Gilles, ouvrira ses portes en juin 2023 en tant que musée dédié à l'Art nouveau, après des années de rénovation. Dès janvier, deux week-ends de portes ouvertes permettront au grand public de jeter un oeil sur le chantier.

La grande ouverture est prévue pour juin. La Maison Hannon doit alors devenir un lieu muséal et fonctionner en duo avec la Maison Horta, située non loin. La rénovation ne sera pas encore terminée pour autant, mais les phases ultérieures seront réalisées sans fermer le bâtiment.

L'hôtel de maître a été conçu en 1902 par l'architecte Jules Brunfaut sur commande d'Édouard Hannon (1853-1931), ingénieur de la firme Solvay, selon l'inventaire du patrimoine architectural de la Région bruxelloise. Il s'agissait de la première création Art nouveau de l'architecte bruxellois, et ce bâtiment reste son oeuvre la plus connue.

La décoration intérieure et l'ameublement avaient spécialement été conçus pour le lieu, par l'artiste Émile Gallé dont le travail a ensuite été complété par Louis Majorelle. Cet ameublement a été dispersé par la suite, le lieu ayant d'ailleurs été un temps inoccupé avant que la commune ne l'achète. L'espace Contretype, asbl consacrée à la photographie contemporaine, a occupé la maison durant plusieurs années à partir des années 80, avant de déménager dans la Cité Fontainas. Un clin d'oeil intéressant au passé, puisqu'Edouard Hannon lui-même était un grand amateur de photographie, et membre fondateur en 1874 de l'Association belge de photographie.

Une maison-musée consacrée à l'Art nouveau

Les 15 et 22 janvier, le public pourra venir observer les travaux lors de visites guidées en français, néerlandais et anglais, sur inscription.

Le 1er juin prochain, la maison ouvrira en tant que "maison-musée" avec une première exposition, "Art(s) nouveau(x) belge(s). Van de Velde, Serrurier-Bovy, Hankar & Co", qui veut "présenter l'art nouveau dans sa diversité, au travers d'artistes majeurs" mais "plutôt discrets dans les musées belges".

La première phase de restauration sera alors terminée, qui vise à redonner son cachet d'antan au salon, à la salle de réception et au grand hall d'escalier. L'intérieur comporte des vitraux, ferronneries, fresques et boiseries qui demandent l'intervention d'artisans spécialisés.

La restauration se poursuivra ensuite jusqu'en 2030, sans fermeture de la Maison, et financée entre autres par les billets d'entrée. Parallèlement, une campagne de collecte de fonds est en cours sur internet (sur la plateforme Prométhéa) pour évaluer l'état de la façade de la maison. La collecte court jusqu'au 28 janvier.

