Si la Wallonie compte aujourd'hui 11 produits d'appellation d'origine protégée (AOP) ou d'indication géographique protégée (IGP), ceux-ci sont inégalement répartis sur son territoire. C'est au sud de la Belgique, en Gaume, qu'ils sont le plus nombreux.

Outre les traditionnels jambons, saucissons, colliers, pipes et beurre d'Ardenne - car oui, la Gaume fait partie de l'Ardenne... - on y trouve également certaines spécificités de la région: le pâté gaumais et la Plate de Florenville. De quoi en faire une destination toute indiquée pour les gourmands en quête de saveurs authentiques. Tellement authentiques, d'ailleurs, qu'il ne faut pas espérer de circuit tout fait: c'est le plus souvent au détour d'une balade que se dénichent les petits producteurs, qui se feront le plus souvent un plaisir de partager leur passion. Le pâté gaumais - en réalité une tourte à l'échine de porc marinée au vin blanc et/ou au vinaigre, sans conservateur et idéalement mangée tiède - se retrouve ainsi dans de nombreuses charcuteries... mais aussi en boulangerie! La plate de Florenville, seule pomme de terre de Belgique à bénéficier d'une appellation protégée, est pour sa part réputée pour sa chair ferme et sa tenue à la cuisson. Pour la découvrir, allez faire un tour chez Pierre Edmond, dont la famille cultive la Plate depuis plus de deux cents ans, en bordure du très joli village de Chassepierre! Après s'être régalé, il va falloir marcher pour éliminer tout ça... Heureusement, les jolies promenades ne manquent pas dans le coin!