La Grande Forêt d'Anlier a décidé de jouer la carte du slow tourisme: des promenades à n'en plus finir, loin des attractions touristiques qui drainent les foules.

Il est loin, le temps où il fallait nécessairement partir loin pour se ressourcer: depuis le Covid, les Belges ont appris à redécouvrir leur pays autrement. Le "slow tourisme", soit l'art de se laisser imprégner lentement par une région, ses paysages, ses habitants, mais aussi son patrimoine culturel et gastronomique, fait de plus en plus d'émules. Loin du tourisme de masse, c'est justement la carte qu'a décidé de jouer la Grande Forêt d'Anlier (grosso modo, l'immense zone forestière comprise entre le triangle Bastogne-Neufchâteau-Arlon), qui se présente désormais comme le "pays du slow tourisme". Ici, pas de chef-d'oeuvre ou d'attraction immanquable qui draine les foules: l'atout majeur de la région reste son massif forestier, le plus grand du pays avec plus de 7.000 hectares de forêts compactes. Et pour le parcourir, pas moins d'une centaine de promenades balisées. Au programme? Une petite sensation de bout du monde, mais aussi de mystère, car on y trouve tout de même de quoi laisser vagabonder l'imagination. La promenade du "Trésor de la Misbour" (15 km, au départ de Fauvillers) débouche sur les fondations d'une église du XIe siècle, perdue en pleine forêt, tandis que 20 km plus loin, sort doucement de terre la villa gallo-romaine de Mageroy, la plus grande de Wallonie, toujours en cours de fouille. Révèlera-t-elle un trésor? Si vous voulez en avoir le coeur net, il est parfois possible d'y suivre une initiation à l'archéologie! Et pour vous remettre de vos émotions, pourquoi ne pas découvrir la brasserie artisanale de Rulles? Car oui, prendre le temps de déguster une petite mousse, c'est aussi du slow tourisme...