La Foire aux pommes, c'est ce week-end !

A vos paniers, plus de 4,5 tonnes de pommes et poires vous attendent sur le site de l'Aquascope de Virelles, ces 16 et 17 octobre. Une excursion conviviale, ludique et gourmande.

Jonalgold, Fuji, Gala, Braeburn, Pinova... Une bonne trentaine de variétés seront proposées à la vente lors de ce traditionnel grand marché aux fruits, organisé à la réserve naturelle de l'étang de Virelles (Chimay). De toutes les formes, de toutes les couleurs, de tous les goûts, elles proviennent de producteurs wallons de la Vallée mosane et de la région de Gembloux et Fleurus. L'occasion aussi de retrouver la saveur des fruits d'autrefois, ces variétés anciennes qui reviennent à la mode, par la grâce de leur résistance aux maladies, leur acclimatation facile ou leurs qualités gustatives. Des démonstrations et dégustations Participez à des démonstrations de pressage de pommes et dégustez du délicieux jus tout frais. Une petite restauration est prévue pour les gourmands. Passez par le " Bar normand " pour siroter un cidre, un calvados, un jus de pomme chaud au miel et à la cannelle et/ou au " Bar à pâtisseries " où craquer pour un feuilleté aux pommes par exemple. Vous êtes joueur ? Un grand jeu convivial avec des petites épreuves à réaliser en famille, sur le thème de la pomme évidemment, est au programme de ce week-end haut en couleurs et saveurs. Des conseils précieux Vous avez des questions au sujet des arbres fruitiers ou des variétés ? Besoin de conseils pour la taille ou le greffage ? Envie de démarrer ou d'agrandir un verger ? Des spécialistes seront sur place pour répondre à vos questions. Cerise... enfin pomme sur le gâteau, vous pouvez leur apporter quelques-uns de vos fruits pour identification des variétés. Bon à savoir, toutes les pommes peuvent être goûtées sur place. Il n'y a plus qu'à faire vos provisions avant l'hiver ! " Foire aux pommes ". Aquascope de Virelles, 42 rue du Lac, 6461 Virelles (Chimay). Activités proposées à partir de 10h le samedi 16/10 et le dimanche 17/10. Accès au site gratuit ce week-end. Infos : 060 21 13 63 www.aquascope.be