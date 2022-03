Forêts, lacs, villes colorées... La Finlande jouit d'une diversité de paysages qui contenteront tous les voyageurs. Mais quels sont les autres atouts de ce pays nordique, une nouvelle fois élu pays "le plus heureux du monde"? Voici cinq bonnes raisons de s'y rendre.

Observer de beaux paysages

La Finlande est certainement l'un des meilleurs points d'observation des aurores boréales au monde. Ces embrasements célestes qui mettent le feu au ciel du Grand Nord sont visibles plus ou moins 200 nuits par an en Laponie finlandaise.

Considéré comme "pays des mille lacs", cet État ne manquera pas d'émerveiller les amateurs de nature. La région des Grands Lacs, plus vaste système lacustre d'Europe, est un véritable labyrinthe bleuté de lacs, d'îles, de rivières et de canaux entrecoupés de forêts et de crêtes sablonneuses.

Autre atout non négligeable: les forêts qui s'étendent à perte de vue. Plus de 70% du territoire finlandais est recouvert d'espaces forestiers. Bref, c'est la destination idéale pour y faire quelques belles randonnées.

Déguster de nombreux plats variés et créatifs

Outre ses nombreuses spécialités locales qui vous feront découvrir de nouvelles saveurs, la Finlande - et plus particulièrement sa capitale Helsinki - possède l'une des scènes culinaires les plus vivantes d'Europe. Saviez-vous que ce pays est à l'origine du concept tant apprécié de "restaurant éphémère". Tous les trois mois, les citoyens organisent le Restaurant Day, un carnaval culinaire qui invite n'importe qui à ouvrir un restaurant, mais aussi un bar ou un café, où il le souhaite, pour l'espace d'une journée.

Pratiquer des sports d'hiver

Traîneau, motoneige, ski alpin et ski de fond... La Finlande est une destination propice à de nombreuses activités hivernales. La saison du ski s'étire d'octobre à début mai. Les domaines skiables sont de faible altitude et, de ce fait, bien adaptés aux débutants et aux familles. Pour les plus aguerris, rendez-vous en Laponie, où la topographie offre des pistes plus longues. D'ailleurs, le ski de fond serait l'un des passe-temps préférés des Finlandais, en ville comme à la campagne.

Se relaxer dans un sauna

Il s'agit là d'un domaine où la Finlande se classe carrément à part des autres pays du monde : les Finlandais sont les champions incontestés du sauna, avec les plus de 3 millions d'étuves que compte le pays, soit environ un sauna pour deux habitants!

Jouir de l'eau et l'air les plus purs d'Europe

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a classé la Finlande en tête des pays à l'air le plus pur. Son taux de particules fines est presque quatre fois moins élevé par rapport à son taux maximal recommandé. La petite localité lapone de Kilpisjärvi serait l'endroit d'Europe où l'on respire l'air le plus pur d'Europe. De même, aucune autre capitale au monde n'offre une eau du robinet d'aussi bonne qualité qu'Helsinki.

Source: visitfinland

