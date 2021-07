La citadelle Miollis d'Ajaccio, sur l'île de Corse, construite par les Génois au XVe siècle et propriété de l'armée française jusqu'en juillet 2019, date de sa cession à la ville, ouvre ses portes au public durant la période estivale, pour la première fois depuis 1492.

Le 4 juillet 2019, Edouard Philippe, alors Premier ministre, avait officiellement remis les clefs de l'ancien édifice militaire au maire de la ville, concrétisant symboliquement la cession pour 1,3 million d'euros par le ministère de la Défense à Ajaccio de cet édifice de 2,5 ha au coeur de la vieille ville.

Le Premier ministre avait alors souligné que l'aménagement pour la revalorisation du site allait demander du temps et de nombreux travaux afin de réaliser notamment la dépollution des lieux et la restauration des remparts.

Des trésors au coeur de ce monument historique

La citadelle, dont certaines parties sont classées aux Monuments historiques, abrite la première pierre de la ville ainsi que la cellule où s'est suicidé le 19 mars 1943, au lendemain de son arrestation, un héros de la Résistance, Fred Scamaroni, afin de ne pas parler à ses tortionnaires italiens, rappelle la mairie.

Alors que le lieu fait l'objet de fouilles archéologiques préventives et qu'il doit être dépollué avant de "devenir un nouveau quartier ajaccien accueillant à terme de multiples activités", la mairie a voulu en faire "un terrain de jeux pour les artistes, les commerçants, les Ajacciens, les touristes, les étudiants".

Pendant le temps de sa transformation, la citadelle s'"active" avec "l'art au centre du dispositif", a résumé le maire.

Show visuel: Napolélon

Pour les trois étés de 2021 à 2023, un show visuel évolutif intitulé "Mémoires d'Ajaccio", transforme chaque soir ces vieilles pierres en "scène à ciel ouvert de la Corse".

La première édition qui vient de s'ouvrir est consacrée à la célébration du "bicentenaire de la mort de Napoléon". A raison de trois représentations par soirée, ce spectacle audiovisuel de 45 minutes retrace les grandes heures de Napoléon, né à quelques centaines de mètres de là.

