Le grand orgue de l'église Saint-Loup à Namur, joyau de l'Art baroque des Pays-Bas méridionaux, retrouvera tout son lustre musical en septembre 2022, après avoir été sans voix pendant plus de 40 ans. Sa restauration, qui débutera en octobre prochain, lui rendra une qualité d'expression qui devrait consolider la réputation internationale de la capitale wallonne comme centre de musique baroque.

Construit entre 1621 et 1645, l'édifice religieux traduit les préceptes de la Contre-réforme du XVIe siècle qui entendait émerveiller les croyants par une architecture et une décoration imposantes et chatoyantes.

Reconnue comme Patrimoine exceptionnel de Wallonie depuis 2009, l'église Saint-Loup avait déjà été classée monument historique en 1936. Mais il aura cependant fallu attendre 1980 pour que soit entamée sa restauration. En 1976, une restauration "ratée" avait rendu l'orgue aphone après quoi l'instrument fut empoussiéré durant les 30 ans de travaux entrepris pour faire revivre pleinement l'édifice.

Ce dernier avait rouvert ses portes au public en 2012, retrouvant sa fonction cultuelle à travers l'accueil de visiteurs et l'organisation d'activités publiques telles que concerts et expositions.

C'est l'entreprise de facture d'orgues "Thomas" de Stavelot qui a été sélectionnée, dans la foulée d'un concours international, pour réhabiliter l'instrument dont le démontage commencera donc en octobre.

