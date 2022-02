Le top 10 des oiseaux qui visitent votre propriété est tombé. Il y a peu de changement par rapport à l'an passé même si les visiteurs sont moins nombreux.

Le dimanche 30 janvier à 17h30, Natogara (association de défense de la nature en Wallonie et à Bruxelles, 5.000 hectares de réserves naturelles) a clôturé son grand recensement annuel des oiseaux de jardin. Et ce, grâce à la participation des particuliers. Ce sont plus de 6.300 jardins des villes et des campagnes qui ont été encodés.

Que ressort-il de cette édition 2022 ? Le top 10 est similaire à celui de 2021, même si le merle est remonté en 2e place.

Le top 10 des observations Mésange charbonnière (87,68%, fréquence de présence dans les jardins) Merle noir (77,65%) Rougegorge familier (76,28%) Mésange bleue (76,17%) Pie bavarde (71,29) Pigeon ramier (61.,29%) Moineau domestique (58,26%) Corneille noire (54,69%) Pinson des arbres (50,90%) Tourterelle turque (50,83%)

Tourterelle turque © Natagora/Rachel Delmelle

Moins bon score que l'an passé

Cependant, selon Natagora, toutes les espèces du top 10 font un moins bon score (en nombre) que l'an passé. Cela s'explique par " la nidification qui a été mauvaise chez nous et ailleurs. Les apports issus de la reproduction sont donc probablement moins importants qu'habituellement. Plusieurs espèces se nourrissant au sol marquent nettement plus fort encore une tendance au recul, c'est le cas du pinson des arbres, de l'accenteur mouchet et de la tourterelle turque. La mésange à longue queue atteint également son minimum historique cette année. " Il y a aussi les conséquences de l'épidémie du virus Usutu...

Laissez monter les plantes !

Mais tout n'est pas négatif dans le tableau dressé. Et des actions en faveur de la nature portent leurs fruits. " Le bouvreuil pivoine continue quant à lui sa belle progression, selon Natagora. Cette année, il est présent dans 10% des jardins alors qu'il n'était vu que dans 5% des jardins dans les années 2005-2010. Il profite notamment des jardins naturels où les particuliers laissent leurs plantes monter en graines : orties, framboisiers... "

Si l'opération est officiellement clôturée, l'encodage reste possible jusqu'à la fin de la semaine sur : www.natagora.be/oiseaux.

Et cliquez ici pour consulter les résultats de l'opération.

